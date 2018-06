Advierten del cuidado que hay que tener al consumir fruta cortada y envasada Fotolia Debe cumplir una serie de importantes requisitos de mantenimiento EL NORTE Valladolid Jueves, 21 junio 2018, 17:10

La fruta cortada y envasada se ha convertido en uno de los productos preferidos de los consumidores, ya que permite ahorrar tiempo y alimentarse de forma saludable a la vez.

Según informa Ideal, la fruta cortada no siempre es del todo adecuada. Prueba de ello es el brote de salmonella que ha tenido lugar en Estados Unidos, que ha afectado a cerca de 60 personas y que ha estado provocado por el consumo de melón y sandía cortados.

El origen de este brote, probablemente, se deba a una mala manipulación de la fruta, a la falta de higiene, a la contaminación cruzada o a haberse saltado la cadena de frío; según afirman los expertos.

La legislación española, sin embargo, contempla la venta de fruta pre cortada bajo una normativa muy estricta de higiene. No obstante, los profesionales de la alimentación advierten de que es necesario estar alerta cuando la fruta no está envasada de forma hermética o cuando no ha pasado por los procesos habituales de higienización industrial. Por ejemplo, debemos tener cuidado con la fruta de los buffets de desayuno o con la fruta envasada en vasos o cajas de plástico.

Además, los expertos advierten de que la fruta, una vez cortada, no debería exponerse a la temperatura ambiente, para evitar romper la cadena de frío. Por el contrario, la ley permite que la fruta esté expuesta sin refrigerar en los supermercados, siempre y cuando esté entera y con su piel.

Si no se desinfecta la fruta antes de cortarla y si, una vez cortada, no se conserva en frío, las bacterias pueden haber pasado al interior. Ante esta afirmación, surge una nueva duda: ¿qué ocurre cuando compramos melones o sandías cortados por la mitad? Según el biólogo y nutricionista Juan Revenga, no ocurre absolutamente nada, siempre y cuando se hayan respetado las estrictas normas higiénicas.