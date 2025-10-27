Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo La medida se ha aprobado con la intención de unificar los documentos de identificación personal y mejorar la seguridad de los ciudadanos

Ignacio Repilado Lunes, 27 de octubre 2025, 14:33

Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI aunque tengan uno de carácter permanente, tal y como han aprobado el Parlamento Europeo y el Consejo.

La medida se implementará con la intención de unificar los documentos de identificación personal de los ciudadanos europeos y hacerlos compatibles con los estándares internacionales, según se recoge en el reglamento europeo 2019/1157.

Por este motivo, los países miembros de la UE deberán implantar un modelo de identidad común, con medidas de seguridad biométricas y un formato estándar con el fin de aumentar la seguridad al evitar fraudes y reforzar la protección de datos personales.

¿Qué ocurrirá con los DNI permanentes en España?

En España, la medida se ha concretado en el Real Decreto 255/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 2 de abril. Este decreto adapta así el DNI español a las nuevas normas europeas. Por este motivo, los DNI permanentes o sin fecha de caducidad (aquellos de personas mayores de 70 años o con gran invalidez) deberán ser renovados y adaptados con ciertas características, como la zona de lectura mecánica (MRZ) y un chip electrónico con datos biométricos actualizados.

Sin embargo, aunque la categoría de «permanente» desaparezca, cabe destacar que los nuevos documentos que se expedirán contarán con una validez extendida superior a 10 años.

Plazos: ¿cuándo será necesario renovarlo?

A pesar de esta nueva medida, no será necesario renovar la documentación de inmediato: el nuevo marco legal fija como fecha límite el 3 de agosto de 2031. A partir de ese día, ningún DNI que no cumpla con los estándares europeos será válido (incluyendo a aquellos permanentes expedidos a mayores de 70 años).

¿Qué son los DNI permanentes?

El DNI permanente es una modalidad del Documento Nacional de Identidad pensada para facilitar la vida a las personas de más edad. Por ello, está dirigida a ciudadanos españoles de más de 70 años, se solicita una vez, no caduca y es de validez permanente.

Problemas con los DNI permanentes

Aunque los DNI permanentes presentan diferentes ventajas, también pueden suponer problemas. Un ejemplo es el caso de Luis Carbó, un ciudadano de 89 años natural de Castellón que el 16 de abril de 2025 no pudo embarcar en un vuelo de Ryanair desde Eindhoven (Países Bajos) con destino Reus. El motivo, según explicaron tanto Carbó como su familia, fue que la compañía no aceptó su DNI permanente como documento válido para volar.

¿A cuántas personas afecta la medida en Castilla y León?

La medida, que afecta tanto a personas mayores de 70 años como a ciudadanos que presenten alguna gran invalidez, a día de hoy afecta a, al menos, 468.900 personas en Castilla y León; ya que estas son las mayores de 70 años en la comunidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Sin embargo, es necesario recordar que existen casi seis años de plazo para este trámite. No obstante, las autoridades prevén un proceso gradual para evitar colapsos y facilitar la transición al nuevo modelo.