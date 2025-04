«He dicho a los chavales que no permitan que nadie ensucie el partidazo de la primera vuelta»

Fernando Bravo Valladolid Sábado, 9 de junio 2018, 14:12 Comenta Compartir

«Reivindiqué el partidazo que hicimos el jueves y el resultado. ¡A ver si va a ser más importante meter un gol que tres! Cada equipo se va acoger a lo que más le conviene. El Sporting a su gol, es obvio, porque es lo que les va a dar esa chispa para afrontar el encuentro, y nosotros nos acogeremos a la contundencia con la que jugamos ante un equipo grandísimo que ocho jornadas antes nos había ganado 1-0 en casa. Yo prefiero quedarme con lo que hemos trabajado. Antes del partido, hubiéramos firmado el resultado que conseguimos. Yo he dicho a los chavales que no permitan que nadie ni nada ensucie el partidazo que hicieron y lo orgullosos que deben de sentirse de lo que están consiguiendo». Así de contundente se mostró esta mañana Sergio González, poco antes de iniciar el viaje a Gijón, en referencia a la importancia que se ha dado al gol encajado en Zorrilla, en la contundente victoria por 3-1 al Gijón en la primera vuelta de la primera eliminatoria del 'play-off'.

Asumió Sergio González que el Sporting tiene algún motivo para confiar en la remontada: «Ellos se acogen a que su famoso gol debe ser el principio de la remontada pero nosotros debemos seguir siendo contundentes, como lo hemos sido últimamente fuera. Entiendo que ellos se acojan al optimismo».

No vamos a especular

Nosotros no podemos ir a especular. Tenemos que hacer un partido serio desde el principio, yendo a por ellos, con normalidad y la contundencia de los últimos partidos. Cualquier modificación, cualquier retoque sería un mensaje de incertidumbre, de temor. Pero ahora mismo el equipo no tiene que temer nada, estamos en la ola buena, no hay que matizar nada, solo dejar crecer al equipo», afirmó el míster.

El entrenador del Real Valladolid se refirió a la forma con la que los jugadores afrontan el tercer parido en nueve días: «Ellos tienen que estar igual que nosotros. Lo que nos pase, nos pasara a los dos. El futbolista que esté más cansado, que levante la mano y deje paso a un compañero que los hay con ganas de salir, pero el tema físico no va a ser problema», aseguró.

No pudo disimular Sergio González su debilidad por Míchel cuando se le preguntó si volverá a ser titular, tras una jornada de sanción: «No me gusta dar información pero eso es una obviedad. Es un futbolista capital para nosotros, muy importante. En su ausencia el equipo hizo un gran partido pero soy de los que piensa que cuando uno sale del equipo por tarjetas se merece seguir jugando. Sacaremos un once con garantías porque la gente está con ganas».

Veintiún convocados

Con las bajas obligadas de los lesionados Deivid, Cotán y Luismi, y el regreso de Míchel, Sergio González ha citado a los 21 jugadores disponibles. Se trata de Masip, Becerra, Moyano, Antoñito, Kiko Olivas, Rotpuller, Calero, Borja Herrera, Nacho, Anuar, Borja, Míchel, Mayoral, Hervías, Gianniotas, Ontiveros, Toni, Óscar Plano, Chris Ramos, Toni Martínez y Mata. La expedición saldrá a las cinco de la tarde hacia Gijón y regresará tras el partido, el mismo domingo. El encuentro comenzará a las 20:30 horas y será dirigido por el vasco Sagués Oscoz.