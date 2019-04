Las cofradías desfilan por la Plaza Mayor de Valladolid ante un público internacional Procesión General de Valladolid. / Gabriel Villamil «Es muy emocionante contemplar la devoción de la Semana Santa», destaca el embajador de la India J. SANZ Valladolid Viernes, 19 abril 2019, 20:29

Un escuadrón a caballo de la Policía Nacional ha abierto este viernes el desfile de la Procesión General a su paso por la Plaza Mayor ante miles de personas y con un tiempo excepcional después de días de incertumbre ante la posibilidad, que ahora ha desaparecido, de que lloviera. Así que las cofradías, encabezadas por la Sagrada Cena, con los pasos de Jesús de la Esperanza y La Sagrada Cena, han salido a tiempo en el desfile que representa la Pasión de Jesucristo en una comitiva de 33 pasos alumbrados por las veinte hermandades de la capital.

Los cofrades están desfilando ante un público internacional con una decena de embajadores de países de medio mundo, presentes en el palco de autoridades del Ayuntamiento, donde se encuentran con el alcalde, Óscar Puente, y el cardenal arzobispo Ricardo Blázquez. «Es muy emocionante contemplar la devoción de los vallisoletanos en una atmósfera tan solemne», ha destacado el embajador de India, Sanjav Verma, en su primera visita a la Semana Santa vallisoletana.

Representantes de países como Nueva Zelanda, Vietnam o Turquía presencian junto a él, y las autoridades locales, una procesión que se prolongará hasta las más allá de las diez de la noche y que concluirá a las puertas de la iglesia de Las Angustias en torno a la medianoche.

El respeto y el silencio de los miles de asistentes que abarrotan las gradas de la Plaza Mayor está marcando el discurrir de las cofradías y las bandas en una Procesión General rodeada por un dispositivo de seguridad inédito con la presencia de dobles e, incluso, triples controles de seguridad en los accesos a un recorrido que abarca todo el centro de la ciudad y en el que, también por vez primera, se ha utilizado, incluso, un autobús cruzado ante la Academia de Caballería, y conducido por un policía nacional, para evitar interferencias ante la aglomeración de visitantes, vecinos y cofrades.

Las iglesias que acogen las sedes de las distintas cofradías se han convertido en un hervidero de visitantes hora y media antes del inicio de la procesión, que después partiría sin novedad de la iglesia de Las Angustias a las siete y media en punto. Allí los cofrades, aún con cierta incertumbre, esperan el visto bueno de la Junta de Cofradías para el inicio del desfile. Y llegó a las seis y media con un aviso desde la Agencia Estatal de Meteorología en el que informaba de que no llovería después de que lo peor de la borrasca había pasado hacia el sur de la provincia. No llovería y no lloverá en las próximas 24 horas, como mínimo. Y había ganas de procesiones después de un jueves en el que se suspendieron casi todas.