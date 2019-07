The Youth Singers of Calgary y la coral local cierran 'Así cantan las corales' Actuación de The Youth Singers of Calgary. / Mónica Rico MÓNICA RICO Cuéllar Lunes, 29 julio 2019, 13:21

Cientos de personas hicieron frente a la fría noche del sábado con la música del ciclo 'Así cantan las corales', que cerraba su vigésimo novena edición con un programa doble en el que compartieron escenario The Youth Singers of Calgary, grupo llegado desde Canadá, y la Coral Cuellarana, organizadora de las jornadas que se iniciaron el pasado 13 de julio y que han acercado distintos coros, grupos y orquestas nacionales e internacionales hasta la villa con una gran calidad musical y un éxito de público.

El éxito de público se repitió en la noche del pasado sábado, aunque en esta ocasión los vecinos de Cuéllar y comarca que llenaron el patio de armas del castillo lo hicieron bien abrigados e incluso arropados con mantas. La temperatura no superó los 15 grados en el municipio, pero en la fortaleza se suele registrar alguno menos. Además, el viento que soplaba con fuerza en el patio tampoco beneficiaba a los espectadores, que, sin embargo, buscaron los lugares donde la temperatura era más elevada, junto a los muros traseros y laterales, para poder disfrutar del espectáculo.

El frío no impidió que los espectadores disfrutaran primero de la clausura del programa Museg en la provincia, de la mano de The Youth Singers of Calgary, que presentaron a los vecinos un espectáculo en el que 40 jóvenes artistas interpretaron algunos de los números y canciones más tradicionales de los musicales norteamericanos.

En la villa, la compañía presentó 'Come Alive', un cuidado musical donde los coristas pusieron en escena los temas, no sólo de la mano de sus voces, sino también con coreografías y bailes al más puro estilo del musical. Los canadienses sorprendieron.