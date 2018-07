Ximo Tébar critica las «lagunas que existen en el sistema educativo musical en España» El músico Ximo Tébar, que actuará mañana martes en La Granja. / El Norte El músico valenciano actuará en el festival La GranJazz, que ofrecerá cuatro conciertos gratuitos en el Real Sitio de San Ildefonso EL NORTE Segovia Lunes, 23 julio 2018, 11:52

El coordinador del festival La GranJazz, José Luis Gutiérrez, asegura que la propuesta para este año, que se desarrollará desde hoy y hasta el 26 de julio, será «una estupenda experiencia con música en directo y de gran calidad, en un espacio maravilloso», con las propuestas de Ximo Tébar Band, Puro Gerswhin, José Luis Gutiérrez y Aire Infinito. Las actuaciones son gratuitas y tienen lugar en el marco de la Puerta de la Reina, a partir de las 21:30 horas.

El festival de jazz, integrado Las Noches Mágicas de La Granja, está marcado por «la incuestionable calidad de los artistas participantes», afirma Gutiérrez, para convertir cada concierto «en toda una experiencia y un placer para los sentidos». El festival se inicia hoy con el trío 'Puro Gerwshin', que realiza un homenaje a George Gershwin, «uno de los artistas más importantes del siglo XX», señala Gutiérrez, con el talento de la cantante y pianista Sheila Blanco y los pianistas y arreglistas, Federico Lechner e Israel Sandoval, informa Ical.

El Premio Internacional de Jazz Ximo Tébar será el protagonista de la noche del martes 24 de julio, con una fusión de distintas tendencias musicales y el jazz moderno. Tébar, que este mes de julio ha presentado un informe en el Consell Valenciá de Cultura, aprobado por unanimidad en el pleno de gobierno del CVC, reivindica mejoras en el sistema educativo musical y defiende la atención que merece el jazz por su influencia en el ámbito educativo y social.«Voy a seguir luchando para que se normalicen de una vez por todas las lagunas que existen en el sistema educativo musical en España. Es absurdo e intolerable lo que está pasando en este sentido, porque no se están atendiendo las necesidades y se está perjudicando gravemente la formación de las futuras generaciones de músicos y profesores de música de este país», afirma. El músico valenciano presentará en La Granja su próximo disco, que saldrá a la venta en septiembre. 'Con Alma & United', incorpora elementos sonoros y rítmicos de la tradición mediterránea, revisa grandes temas de jazz e incluso 'El concierto de Aranjuez', que Tébar considera un estándar del jazz. «Siempre que abordo la interpretación de una composición que no es mía intento darle la vuelta y llevarla a otra dimensión sonora incorporando», señala.

El propio José Luis Gutiérrez actuará el miércoles 25 de julio, en una jornada especial para La Granja, que unas horas antes vivirá el espectáculo de los juegos de agua de las fuentes del Palacio Real. Gutiérrez acudirá con su grupo clásico Iberjazz, con saxofón, contrabajo y batería, y con su «peculiar combinación de músicas tradicionales ibéricas con la libertad de la improvisación jazzística». El jazzista también destaca como promotor y difusor de los valores musicales entre los jóvenes.

La última velada musical, el jueves 26, con el grupo Aire Infinito, artista local invitado, el jueves 26 de julio, con su tour 'Siempre, ayer y hoy', en el que la formación de la cantante Vanesa García, fusiona el jazz y el flamenco y hará un recorrido musical con su sello personal desde los años 50 hasta la actualidad. 'Arte Infinito' versiona temas clásicos con nuevos sonidos e instrumentos, como demostrarán con temas como 'Fly me to the moon', 'Autumn leaves' o 'Corazón Partío', entre otros grandes éxitos.