Vox acusa al gobierno municipal de excluir al comercio local del mercado de Navidad

El Norte Segovia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:58 Comenta Compartir

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Segovia solicita explicaciones sobre lo que considera «la exclusión» del comercio local en el mercado de Navidad de la ciudad. Su portavoz en Consistorio de la capital, Esther Núñez, criticó la falta de apoyo «real» al comercio segoviano. Así, explicó que algunos comercios trasladaron su «enfado y preocupación porque se han quedado fuera de poder participar en el mercado de Navidad» y demandó la »falta de comunicación, trasparencia y de compromiso» del equipo de gobierno.

Por ello, Vox reclama información «detallada» sobre cuántas casetas se han adjudicado a comercios segovianos y qué criterios de selección se han aplicado en el proceso. Asimismo, el grupo municipal cuestiona por qué no se ha garantizado la participación del comercio local, «tal y como comprometió el Ayuntamiento en la pasada edición del mercado».

Núñez exigió, además, que el Consistorio explique qué medidas o soluciones tiene previsto adoptar para compensar a aquellos comerciantes segovianos que han quedado excluidos del evento navideño, mientras consideraba «fundamental» dar protagonismo al comercio local y «necesario» que en futuras ediciones se dé participación a la gestión de los mercados de Navidad a las agrupaciones de comerciantes.

Según manifestó Núñez «existe una falta de apoyo real al comercio segoviano», por lo que consideró «imprescindible» un compromiso continuo, y no únicamente en campañas puntuales. Además, la portavoz pidió mayor transparencia en la gestión municipal de las actividades que afectan directamente al tejido económico de la ciudad.