Un sobre con remite y fallo de cobertura: las anécdotas de la jornada electoral en Segovia

-Oiga, señor, los sobres con algo escrito anulan el voto.

-Ah, pero es que este es mi nombre, Ortiz.

-De acuerdo, pero el voto es secreto y ni papeletas ni sobres deben llevar nada pintado. No le va a valer, señor. Si quiere se le damos dos sobres limpios.

-No, no, no. Pero yo lo que quiero es que se sepa que el voto es mío. Ese es mi nombre.

No hubo nada que hacer. El señor, de avanzada edad, introdujo las papeletas blanca y sepia con el remite bien visible. Estaba orgulloso de lo que votaba.

La anécdota ha tenido lugar, sobre las once de la mañana, en uno de los colegios de la capital segoviana. La jornada del 28-M se está desarrollando con tranquilidad en las 332 mesas electorales repartidas por la provincia, que abrían puntualmente, a las nueve de la mañana. «Todo está transcurriendo con normalidad. Las mesas se han constituido sin incidencias. Solo en Laguna de Conteras ha habido un leve problema de transmisión de datos con una móvil porque no había cobertura, pero inmediatamente se ha solucionado», informó, a media mañana, la subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Sanz. (A esa hora, todavía no se tenía conocimiento de las banderolas del Partido Popular que se han tenido que retirar en Cuéllar, junto a un colegio electoral).

Ha amanecido un domingo esplédido y los electores están acudiendo a los colegios en un goteo incesante. En la provincia segoviana, 119.615 ciudadanos están llamados a las urnas, 1.201 menos que en las elecciones de 2016. De ellos, 3.513 ciudadanos votarán por primera vez en unos comicios generales, al haber alcanzado la mayoría de edad después del 26 de junio de 2016, fecha de las últimas elecciones. Suponen el 2,93% del censo.

Los 259 locales electorales de la provincia cuentan con 332 mesas, de las que 59 están en Segovia, en 23 locales, la mayoría colegios, y el resto de locales y mesas se reparten en los 2008 municipios restantes.

El Ministerio del Interior ofrecerá el primer avance de participación a las 14:00 horas. Los representates de la administración en las sedes electorales son los que están transmitiendo los datos mediante tabletas y teléfonos móviles. El dispositivo humano está integrado por 3.600 personas, incluidos los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que velan por la seguridad durante el proceso.

Los segovianos eligen este 28 de abril a tres diputados entre doce candidaturas y a cuatro senadores entre los 21 candidatos de las nueve listas que concurren al Senado.