Vivir sin ascensor: le dio un infarto después de subir 68 escalones

Julián de Antonio bajó una mañana a por el pan, los churros y el periódico y cuando regresó a su vivienda, tras subir los 68 escalones que separan la entrada al número 10 de la calle Tomasa de la Iglesia con el cuarto piso, el hinchazón de sus pies era un poema. Dejó las bolsas y se desplomó en el sofá. A sus 85 años, un infarto le dejó más de 20 días en la UCI. «Estaba cadáver», relata. Cuando le dieron el alta a finales de marzo, su esposa, María Concepción Hernanz, fue al grano: «Vive en un cuarto, a ver cómo sube». El servicio médico, asombrado ante la circunstancia, mandó una ambulancia para que sorteara las escaleras.

Fue un chiste amargo para Julián, portero durante 23 años en la carretera de Villacastín, fregando escaleras y cuidando los patios. Paradojas de la vida, eran edificios con ascensor. Casados desde hace 53 años, tienen dos hijas y un hijo, que reside en el vecindario, con el que hablan por la ventana y comparten reclamación: el maldito ascensor. «Si es que no podemos subir», subraya ella, de 75 años, mientras trata de estirar en vano los dedos de sus manos para ilustrar sus problemas óseos.

Las escaleras están tan presentes en la vida de Julián que hacía sus ejercicios de rehabilitación bajando al tercero. Solo las baja una vez al día para dar un paseo. «Una vez sí, pero más no puede», relata su mujer, más exigida. Ha cogido la costumbre de hacer un pedido en la tienda para que se lo suban, pero baja dos o tres veces al día. «Y si se la olvida algo, que no es capaz de dejarlo para mañana», añade Julián. Si el fin de semana compra algo más, unas latas de cerveza para la familia, todo se complica. Julián recurre al humor para relatar los consejos tras el infarto. «Comer, lo que quiera. Trabajar, nada. Y hacer fiestas a mi mujer ya lo tenía prohibido de antes».

Los cuatro pisos convierten en territorio hostil la casa que convirtieron en hogar un día de San Juan hace 35 años. Hace unos días hicieron las maletas rumbo a Valleruela de Sepúlveda, el pueblo de Julián. Suelen pasar allí el verano, pero ahora van a probar una estancia más larga. «Estoy mejor allí porque no tengo escaleras. Aunque nuestra hija enfermera no quiere que vayamos porque no hay médico [el de Sepúlveda está a 18 kilómetros] ni nada», explica Concepción. Calculan que en el pueblo hay unos 15 habitantes fijos y Julián dice que la casa, sin lujos, la hizo un peón de albañil malo. Él mismo. Su mujer habla con nostalgia de un barrio que ve como un pueblo: «Hasta que le ha pasado esto, íbamos tirando. A lo malo, me subía este la bolsa, pero ya no puedo». Y a él le toca asumirlo: «Las escaleras estaban ahí pero no las veíamos hasta ahora».

Aurelia Patiño, de 73 años, llega a casa con la compra después de subir varias decenas de escalones. / Antonio Tanarro Un ascensor por cada veintiocho vecinos Segovia, una provincia cada vez más envejecida y una ciudad que busca soluciones para evitar el éxodo de población del casco histórico, tiene un problema en la figura del ascensor. La capital tiene actualmente inscritos 1.810 ascensores, uno por cada 28 vecinos censados. El dato de 2017 de la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León (2.510 ascensores en la provincia) supone el ratio por habitante (uno por cada 61,09 vecinos) más alto de la comunidad autónoma y una de las peores cifras de España. Una radiografía que ilustra las dificultades para rehabilitar edificios de más de medio siglo y dar una solución a portales con pocos vecinos que no pueden asumir obras costosas. La Asociación Empresarial de Ascensoristas de Castilla y León agrupa a diez empresas y el 90% de los ascensores instalados de la región. «Hay mucha traba legal. Los ayuntamientos no dificultan, pero tampoco favorecen», explica su presidente, Juan Carlos Fernández, que pone el índice en las crecientes tasas comunitarias para los vecinos. «Lo fácil se hizo hace años, quedan por hacer las instalaciones en edificios más viejos y muchas veces se necesita suelo público, ceder un trozo de acera para poner ese ascensor». Una petición que, lamentan, no está siendo la apuesta principal. El Ayuntamiento se Segovia regula la materia a través de la Ordenanza Municipal de Instalación de Ascensores de 2015. En las nuevas obras, el ascensor va integrado en el proyecto, pero el meollo está en las rehabilitaciones. Establece que la instalación deberá hacerse en el interior del edificio; de no ser posible, habla de espacios interiores como los patios o de huecos libres en la manzana. Plantea para casos excepcionales la instalación en suelos de dominio público pero con restricciones: implantar la torre en el exterior debe ser «la única solución viable» y se debe hacer «sin deterioro noble de la calidad urbana». Todo ello debe ser acreditado por el promotor en un proyecto y autorizado por los servicios técnicos municipales. En la práctica hace que cada caso deba ser evaluado de forma particular. «La ordenanza se hizo para, en algún caso en que fuera posible, utilizar sobrantes de vía pública», incide la concejala de Urbanismo, Claudia de Santos.

Al tercer piso, a 16 escalones de Julián, llega Aurelia Patiño, de 73 años. Carga cuatro kilos de naranjas, dos de mandarinas, uno de manzanas, medio de plátanos, acelgas, cebolletas y pimientos. Cuando su marido, Francisco Gil, la recibe en la puerta, ella le dice: «¡Ahora no te hagas el señorito!». La vivienda, de protección oficial, les cayó en el sorteo del 20 de mayo de 1966, el mismo año de su boda. Su nieta Zaira, de 12 años, ha contado las 48 escaleras de los seis tramos que llevan de la casa al vestíbulo. El martes, Paco hizo ese recorrido siete veces: para llevar y recoger a su nieta al colegio, hacer gimnasia en La Dehesa, llevar a su hija y guardar el coche. Sumando las cuatro de la entrada, subió 364 escaleras.

La comunidad planteó la década pasada un proyecto de rehabilitación que incluía la instalación de un ascensor. De diez votos, seis vecinos dieron luz verde y el coste se repartiría entre todos a parte iguales. Cuando el Ayuntamiento dio la negativa al proyecto, abandonaron la lucha. Y otra idea que se planteó, un ascensor para tres portales con pasarelas para comunicar las plantas, no se plasmó. En el bajo viven dos octogenarios; en el primero, dos familias de unos 50 y 60 años; en el segundo, una mujer de unos 50 y una pareja joven.

Francisco fue presidente de la Asociación de Vecinos de San José durante 12 años y ahora es vicepresidente. Calcula que en el barrio hay 82 portales y solo hay 12 ascensores, para edificios de una media de cuatro plantas. Un barrio con población mayor que echó a andar en los años cincuenta. «No hay hueco para poder poner el ascensor en las escaleras. Hay quien tiene patio y se puede poner ahí, pero si no, como nos pasa a nosotros, tiene que ser en los exteriores. Y hasta ahora no han dejado ocupar la vía pública».

En la nevada del 6 de enero del año pasado, Francisco se cayó de espaldas. «Volví a nacer», dice alguien con artrosis cervical desde los 32 años que va una vez al mes a un masajista especialista en Madrid; sus seis hijos se turnan para llevarle. Aurelia tiene artrosis en las piernas y afronta el paseíllo de las escaleras un par de veces al día. Dos de sus hijos trabajan en el Mercadona, pero ella quiere palpar el género. «¡No me fío! Me gusta verlo». Intenta encajar sus compras con los horarios de sus hijos o de su nieto, de 20 años.

Su vecina de planta se marchó a un piso que tenía un hijo en Nueva Segovia, pero ellos no se plantean salir. «¿Irte, adónde? Me da un poco pena, llevamos aquí toda la vida y hemos tenido muy buenos vecinos», relata Aurelia mientras prepara un puré con su compra. «Te ves muy limitado», añade Francisco que sigue haciendo sus arreglos como fontanero o electricista que fue. Sin ascensor a la vista. Acumulando escaleras.