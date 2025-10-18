Una visita gratuita desvelará los entresijos históricos de la Catedral por su quinto centenario Es una iniciativa que se une al lanzamiento de un nuevo concurso fotográfico para divulgar la riqueza artística del templo

El Norte Segovia Sábado, 18 de octubre 2025, 12:13 Comenta Compartir

Una visita guiada gratuita permitirá ahondar en el contexto histórico, artístico y humano que motivó la construcción de la Catedral de Segovia justo cuando se cumple su quinto centenario. La iniciativa, que será conducida por José María Rubio, profesor diplomado en Arte, Historia y Geografía, tendrá lugar el domingo a las 10:30 horas. Es una actividad promovida por el Ayuntamiento de la capital, que propone «una inmersión en la historia y arte» del templo, lo que se une a su vez al lanzamiento de un nuevo concurso fotográfico para divulgar las riquezas que aguarda la seo.

La visita, que requiere inscripción previa en el Centro de Recepción de Visitantes, lleva por título 'Perspectiva histórica y artística de la Catedral de Segovia con motivo de los 500 años de su inicio'. Será una oportunidad para abordar cuestiones fundamentales, como es el motivo por el que se inició la construcción de este templo en 1525, la razón de su ubicación actual o cuáles fueron los condicionantes de la época que influyeron en su desarrollo. Asimismo, el profesor destacará la figura de personajes esenciales en el proyecto, como Juan Gil de Hontañón, maestro de obras, junto a otros arquitectos y artistas.

El área de Turismo ha querido complementar esta propuesta con un concurso fotográfico en Instagram, que tiene por título 'Catedral con alma: detalles del templo en su V centenario'. En esta tercera edición del certamen, los interesados en participar tendrán que capturar la belleza de aquellos espacios o elementos de la seo que a menudo pasan desapercibidos. El plazo para enviar las instantáneas finaliza el próximo 2 de noviembre.

Temas

Segovia