Javi Carrión intenta conectar con Pablo Herranz durante el partido disputado en el Palau. Dani Pérez

Visita al dentista sin anestesia

El Barça domina como nunca al Nava en una primera parte en la que triplicó a su rival (25-8), que salvó el tipo tras el descanso

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:48

Partidos como el de este viernes en el Palau Blaugrana cuestionan si es adecuado que su anfitrión, el todopoderoso Barça, se siente en la mesa ... de la Asobal con el resto de mortales del balonmano español. El Nava, que en otras ocasiones tuteó una buena parte del duelo a los galácticos –llegó a mandar de cinco en la segunda parte en 2023–, fue superado como nunca desde que se citara por primera vez contra el mejor equipo del mundo en 2019. Los de Álvaro Senovilla tardaron ocho minutos en marcar un gol y vieron como los culés solventaban de un bofetón el encuentro triplicando a su rival al descanso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

