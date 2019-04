Virginia Yubero, candidata del PP a la Alcaldía de Coca, se propone frenar la caída de población Virginia Yubero posa en el castillo de Coca. / Eva Esteban El actual portavoz municipal, Álvaro Gómez, ha decidido dar «un paso atrás por falta de tiempo», aunque irá de número dos EVA ESTEBAN Segovia Miércoles, 17 abril 2019, 11:24

La actual concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de CocaVirginia Yubero Jiménez, de 36 años, será la candidata de la formación a la Alcaldía tras el «paso atrás» que ha dado el actual portavoz, Álvaro Gómez. «Me ha costado mucho tomar la decisión, pero es que no tengo tiempo para poder dedicarme plenamente a ello», asegura. No obstante, Gómez, edil desde 2011, no se desvinculará completamente del partido e irá de número dos en la lista. «Voy a estar ahí para ayudar en todo lo que haga falta», subraya. Aunque «todo el mundo pensábamos que Álvaro repetiría como aspirante», afirma Yubero, fue precisamente él quien la propuso como cabeza de lista. «Nos dijo que no podía dedicarse a ello de una manera tan entregada como hasta ahora y, hablándolo, me propuso a mí. Me dijo que estaba preparada, que había trabajado mucho estos años», sostiene.

Reconoce que «al principio no lo veía claro», pero Yubero, tras «valorar» su situación, decidió aceptar el «reto». «La verdad es que me costó, pero luego, valorando que tengo mi vida establecida en Coca, me animé, y me apetece mucho», incide.

El Partido Popular ya tiene fijada en su hoja de ruta para recuperar el Consistorio del municipio de 1.774 habitantes un plan específico para «fijar población y potenciar el sector primario y el resinero». «Nos ha llamado muchísimo la atención cómo está bajando el censo, y tenemos que hacer algo», argumenta. De hecho, Coca fue la cuarta localidad de la provincia que más empadronados perdió en 2018, con un total de 52 habitantes menos, únicamente superado por la capital, El Espinar y Chañe. «Queremos devolver a Coca a ese lugar que merece, y de ahí que nos centremos fundamentalmente en esos tres aspectos», asevera la candidata popular.

«Gente nueva y joven»

Arropada por compañeros de partido, familiares y amigos, Yubero, diplomada en Turismo, afronta con «ilusión» la posibilidad de poder convertirse en la primera alcaldesa de Coca. «Que yo vaya de número uno es también una apuesta por la mujer», afirma. Para ello, dice, contará con un equipo que «ya tenemos cerrado» y que estará integrado por «gente nueva, diferente y joven». «Estamos convencidos de que la lista que hemos confeccionado estará a la altura de las circunstancias. Los jóvenes son el futuro, pero también tendremos en cuenta las necesidades de los más mayores», concluye la candidata popular.