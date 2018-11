El vino que llegó del Mediterráneo

Estoy con Félix Moracho, presidente de la Fundación Caja Rural de Segovia. Yo también me quedo con los vinos blancos. Me gustaron mucho más el moscatel de Alejandría y el chardonnay, que la monastrell y la garnacha tintorera y que el atrevido y maderizado coupage de tempranillo, cabernet sauvignon, shiraz (o syrah) y merlot. Los cuatro vinos de Anecoop, cooperativa valenciana de dimensiones estratosféricas, fueron catados y comentados por uno de los seis Master of Wine con los que cuenta España, el 'Escocés volante' Norrel Robertson, que estuvo auspiciado por el no menos maestro de los fogones segovianos, Óscar Calle, encargado de 'tapar', y nunca mejor dicho, las referencias catadas en la noche del sábado en la capilla del Museo Esteban Vicente.

Anecoop, de la que es socio la segoviana Huercasa, es la principal empresa hortofrutícola del Mediterráneo, y por tanto de España. Como no podía ser menos, el grupo también cuenta con tres bodegas, La Viña, Reymos y San Martín, las dos primeras pertenecientes a la DO Valencia y la tercera ubicada en Navarra, con una producción superior a los 30 millones de botellas. La noche comenzó con Ola Caracola, de Reymos, radicada en Cheste, localidad valenciana donde, curiosamente, yo estudié el bachillerato, y que destaca por ser la principal viña de uva moscatel (de Alejandría) de nuestro país. Un vino seco, pero sin apenas amargor, con un potencial aromático propio de esta variedad que le vino muy bien al royal de foie, velo de Jerez, anguila y dulce de membrillo, preparado para la ocasión por el chef de Venta Magullo.

Igual de armonioso se comportó con el chardonnay Icono, perteneciente a la bodega La Viña, de Fuente de la Higuera, que presentaba los típicos aromas a fruta con hueso, miel, cítricos…todo ello envuelto en un ligero tostado propio de su fermentación y crianza en barrica durante unos pocos meses.

Sin dejar esta localidad valenciana, que para Robertson se trata de 'la Toscana española', llegó el primer tinto a catar, Los Escribanos, un coupage de monastrell y garnacha tintorera, uvas autóctonas de esta zona que forma un triángulo con las comunidades de Castilla La Mancha y Murcia, por tanto cepas viejas y en vaso, pero que, sin embargo, en mi opinión tenía leve picado acético, a pesar de que su crianza se realiza en recipientes en forma de huevo, y que se trata de una 'criatura' a la que el Master of Wine tiene «mucho cariño». Estuvo acompañado por un rabo de toro, bañado en crema parmentier y reducción de vino tinto, de tal potencia, que el vino a duras penas aguantó.

El mismo rabo de toro, guisado al estilo tradicional, se enfrentó con la cuarta propuesta de la noche del Otoño Enológico: Venta del Puerto Nº 12 (40% tempranillo, 40% cabernet sauvignon, 10% merlot y 10% shiraz), de la misma bodega que Los Escribanos, pero con una presencia de roble americano que anulaba en parte la fruta de este atrevido coupage, que para los amantes de los vinos maderizados, los llamados 'tablones', puede ser una referencia muy demandada.

La noche se cerró con un ravioli de caqui relleno de crema de yogur y yuzu, por algo estábamos con los mejores hortelanos del país, que ligó a la perfección con el moscato Reymos Selección (100% moscatel de Alejandría), un vino de baja graduación (7º) que la bodega, que este año cumple una centuria de vida, ha querido sacar al mercado para alegrar a todos aquellos iniciados en la siempre apasionante cultura del vino. A buen seguro que lo logrará, y si además cuenta con la colaboración musical de Chorinho, entonces, el éxito está asegurado.