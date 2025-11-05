El viento obliga a intervenir en dos edificios históricos de Segovia

Las fuertes rachas de viento que durante las últimas horas han sacudido a la provincia de Segovia han provocado leves incidentes como el desplazamiento de ... contenedores en varios puntos de la ciudad. Sin embargo, dos de las principales intervenciones a las que se vieron obligados los Bomberos de Segovia se desarrollaron en dos históricos edificios de la ciudad que llevan décadas en estado de ruina.

La primera de ellas tuvo lugar a las 5:55 horas, cuando los bomberos tuvieron que acudir a la Casa de los Buitrago, en la plaza de Santa Eulalia, donde se habían desprendido varias cascotes de un edificio que hace años ya tuvo que ser intervenido por el Ayuntamiento de Segovia ante el riesgo que suponía para la seguridad de los viandantes.

Pasadas las 11:15 horas, los Bomberos tuvieron que desplazarse hasta la Plaza Mayor para retirara varias tejas sueltas en la cubierta del antiguo hotel Victoria, otro inmueble que lleva años sin actividad y que ha ya sufrido varios derrumbes en los últimos tiempos.