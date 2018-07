Las víctimas del accidente del Alvia confían en Europa para hacer justicia Javier García Municio. / El Norte Un informe de la Agencia Ferroviaria Europea rechaza los argumentos de Adif sobre los riesgos que presentaba la curva de Angrois QUIQUE YUSTE Segovia Lunes, 2 julio 2018, 11:24

En menos de un mes se cumplirá el quinto aniversario del accidente del Alvia en Santiago que se saldó con 80 muertos. Un lustro después, los familiares de las víctimas continúan su batalla en los juzgados y en las administraciones reclamando una justicia que consideran está lejos de conseguirse. Quieren conocer la verdad y depurar las responsabilidades de todos aquellos que tuvieron algo que ver con un accidente que entienden se pudo haber evitado. Por ello, han acudido a las instituciones europeas buscando el respaldo que no han encontrado en las españolas.

Javier García Municio es el padre de Curro, uno de los ochenta fallecidos en aquel fatídico accidente del 24 de julio de 2013. Desde aquel momento que cambió su vida ha sido una de las figuras más visibles de la Plataforma Víctimas del Alvia 04155 y ha luchado por conocer la verdad. El último paso le ha llevado hasta Bruselas, donde se ha reunido con la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, quien se ha comprometido a tratar el asunto con el nuevo ministro de Fomento, el socialista José Luis Ábalos. Un compromiso que no termina de satisfacer a los miembros de la plataforma, que esperaban una exigencia al Gobierno de España por parte de las autoridades europeas para que se crease una investigación técnica independiente.

«Están dando cargos a todos los que tienen algo que perder» Uno de los principales motivos de indignación de los miembros de la Plataforma Víctimas del Alvia 04155 radica en los ascensos laborales que con el paso de los años han conseguido varios de los principales implicados en el accidente del Alvia. «Están dando cargos a todos los que tienen algo que perder para que se ocupen de que no salga la verdad», afirma convencido Javier García Municio, quien se conoce de memoria los curriculum de la gran mayoría de las personas que ocupaban puestos de responsabilidad en el momento del accidente. Uno de los últimos casos es el de Isabel Pardo de Vera, quien asumió la semana pasada la dirección de Adif tras haber sido la directora de obra en el tramo de alta velocidad en el que se produjo el accidente del Alvia. Carlos Díez Arroyo es otro de los casos más llamativos para García Municio. Fue el encargado de autorizar el proyecto que simplificó las medidas de seguridad en el trazado en los kilómetros previos a Santiago de Compostela –según García Municio para que al ministro José Blanco le diera tiempo a inaugurarlo– y desde 2016 es el director de la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Son dos de los casos que levantan las sospechas de la plataforma y que también afectan al exministro José Blanco, eurodiputado desde 2014; al exministro Rafael Catalá, que accedió a la cartera de justicia tras haber sido secretario de Estado de Infraestructuras en el momento del accidente; o la nueva abogada general del estado, Consuelo Castro, quien tildó la investigación de «inquisición general sobre la actividad de Adif».

«Queremos conocer qué ocurrió», declara Javier García Municio, quien no se fía de los informes realizados hasta el momento por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), debido al papel protagonista que jugaron en su elaboración los directores de seguridad de Renfe y Adif. Por ello, continúan solicitando al juez que investiga el caso que suprima dicho informe del procedimiento. «No lo ha permitido pese a que todo el mundo sabe que no es independiente. Mientras se mantenga ese informe Adif, Renfe y la abogada del Estado –a quien García Municio también critica su labor– se van a agarrar a él».

Mientras el juez no decida suprimir ese informe elaborado por la CIAF, el hilo de esperanza para la plataforma llega de la mano de un informe realizado por la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) con el que se pretendía resolver las diferentes posturas contrapuestas. Tras casi un año de espera en el que el informe comunitario ha estado perdido entre los sistemas judiciales español y francés, la agencia europea tumba varios de los argumentos de Adif y Renfe durante los últimos años. Entre ellos, que la desconexión del sistema de control constante de la velocidad (ERTMS) en los trenes Alvia –que se produjo en 2012– sí que supone un cambio significativo cuyos riesgos para la seguridad se debían evaluar sistemáticamente, argumento que rechazan Adif y Renfe y que sin embargo fue respaldado este viernes por un técnico de la empresa Bombardier, que aseguró en el juzgado que este mismo sistema se quitó de la curva de Angrois por motivos económicos y comerciales (causaba retrasos en los trenes).

Esperanza

«Este palo de la Agencia Ferroviaria Europea moverá los procesamientos para el juicio oral», indica Javier García Municio, quien considera que tras las conclusiones de este informe los directores de Seguridad en la Circulación de Renfe y Adif, Andrés Cortabitarte y Antonio Lanchares, no se librarán del banquillo de los acusados. «Cuando esas personas tengan que comparecer ante un tribunal puede que saquen el ventilador de la porquería. Es la única esperanza que nos queda. Hay más responsables, pero no sé si llegaremos a ellos», concluye García Municio, que lleva cinco años esperando un perdón por parte de Renfe que todavía no ha llegado.

Menos confianza muestra el padre de Curro en la comisión parlamentaria que comenzará el próximo día 10 (estaba previsto el 4) con la comparecencia en primer lugar de los representantes de la plataforma, que habían solicitado hacerlo en último lugar «para poder desmontar las mentiras» de los responsables de Adif, Renfe y de los políticos que tengan que pasar por la comisión. Además, lamenta que no les permitan proyectar el documental 'Frankenstein 04155' sobre la tragedia en Angrois, circunstancia que sí permitieron durante la comisión de investigación del accidente de Spanair.