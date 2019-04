Luz verde para el modelo de gestión del aparcamiento de José Zorrilla de Segovia Pleno de la corporación municipal del Ayuntamiento de Segovia. / Antonio de Torre La corporación también aprueba dos modificaciones del Plan General Municipal de Ordenación Urbana QUIQUE YUSTE Segovia Martes, 30 abril 2019, 12:28

Esta vez sí, parece que el Ayuntamiento de Segovia ya ha afrontado el último paso necesario para la próxima reapertura, bajo gestión municipal, del aparcamiento subterráneo de José Zorrilla. Aún queda el trámite de exposición pública del reglamento de uso de la instalación, pero tras la luz verde del pleno de la Corporación (con los votos a favor de PSOE y Centrados en Segovia) al modelo de gestión la puesta en funcionamiento del 'parking' es cuestión de semanas, tras más de un año con la actividad bajo mínimos.

Durante el debate todos los partidos coincidieron en la necesidad de reabrir cuanto antes el estacionamiento, aunque surgieron discrepancias sobre su modo de gestión. Así, mientras el equipo de gobierno socialista defendió la estructura de plazas y precios propuesta el pasado otoño, el Partido Popular reiteró sus críticas al modelo, con el que prevén plazas de rotación insuficientes para los usuarios.

«No se ha entrado a valorar si es positivo o no», criticó la portavoz de los populares, Raquel Fernández, partidaria de una reducción en los precios y una mayor flexibilidad del uso de las plazas. En concreto, calificó de «utópicos» los cálculos económicos del equipo de gobierno que prevén una ocupación del cien por cien de las plazas de alquiler, estimación más pesimista en el caso de las plazas en rotación. «Es un argumento para poder decir que el aparcamiento no funciona», avisó Fernández, quien propuso que las plazas de alquiler con bonos diurnos o nocturnos puedan ser utilizadas de rotación durante el resto de horas.

Además, insistió una vez más en pedir bajar el precio a un euro la hora, tomando como referencia el coste del aparcamiento de la zona ORA y no de otros 'parking'. Por su parte, el concejal de Tráfico y Movilidad Ciudadana, Ramón Muñoz-Torrero, anunció que en el futuro se podrían realizar modificaciones en el modelo de gestión si se detectan fallos o aspectos a mejorar.

Reducción de VPO en el Antiguo Regimiento

El pleno también aprobó dos modificaciones del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGOU). La primera, relativa a la fijación de alineaciones de la edificación del campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. En concreto, se trata de modificar el planeamiento ya que no coincide con la alineación de los edificios construidos. Un fallo criticado por todos los grupos de la oposición, que acusaron al equipo de gobierno de falta de supervisión y dejación de funciones por no haber subsanado antes el fallo. «Es algo que hay que hacer», reconoció Raquel Fernández, quien explicó que sin la modificación del PGOU para corregir el error no se puede entregar la licencia de uso del edificio del campus.

Además, el pleno también abordó la modificación del PGOU para el desarrollo de suelo en los terrenos del Acuartelamiento Leones de Castilla, parcela recogida en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Segovia y el Ministerio de Segovia por el que se acordó la permuta de terrenos en la ciudad entre ambas administraciones. La modificación, motivada por el déficit de metros cuadrados que dispone el Ayuntamiento, supondrá la reducción del número previsto de viviendas a construir de protección oficial en la zona, que pasarán de más de ochenta a la mitad.

El punto generó discusión entre la portavoz de Ciudadanos, María José García Orejana, y la del PP, Raquel Fernández. La primera señaló la auditoria que se está desarrollando del área de Urbanismo como una herramienta que, de haber estado vigente con anterioridad, podría haber evitado fallos de este tipo. «La auditoria operativa de Urbanismo no detecta esto», declaró Raquel Fernández, llegando a calificar de «bobadas» las declaraciones de la portavoz naranja. García Orejana achacó la acusación de la portavoz popular a «su falta de recursos y su ignorancia» y tachó de «impresentables» sus palabras.

Medalla al Mérito Cultural

Más consenso hubo en el quinto punto del orden del día, en el que se aprobó por unanimidad conceder la medalla al mérito cultural de la ciudad al vitralista Carlos Muñoz de Pablos, quien recibirá durante las próximas semanas la distinción. La corporación quiso reconocer así «la importante producción artística» de Muñoz de Pablos, quien ha hecho –según afirmó la concejala de Persona, Marisa Delgado– «méritos más que suficientes durante su trayectoria de más de 50 años».