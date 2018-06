Verano de alto riesgo por las garrapatas

Una mordedura de mono

Las picaduras de garrapata no son las únicas incidencias sanitarias típicas de la temporada estival causadas por animales. También es en verano cuando se produce el mayor número de mordeduras de animales, y la estadística del año pasado recoge datos curiosos. Además de 40 personas mordidas por perros, Sanidad hizo también un seguimiento por el posible riesgo de transmisión de enfermedades en otros once casos de mordeduras de animales, siete por gatos, uno por un mono, y otros tres por las mordeduras de un murciélago, un jabalí y una rata, aunque en todos ellos sin incidencias. Las actuaciones preventivas inciden además en la prevención de toxinfecciones alimentarias (el año pasado solo se notificó un caso, con 17 afectados de un campamento, 14 niños, por beber agua de una fuente no controlada) y en 2017 se realizaron 3.357 actuaciones de control en los 889 bares, 486 restaurantes y 159 comedores colectivos registrados en la provincia.