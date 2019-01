«En Venezuela hasta ahora no había vida» Andrés Ronzas, venezolano que lleva dos años en España. / Álvaro Gómez Unos 40 venezolanos, de los 156 que residen en la provincia, se reunieron el miércoles en el Acueducto para cantar el himno nacional y mostrar su apoyo al cambio que vive su país natal ÁLVARO GÓMEZ Segovia Viernes, 25 enero 2019, 10:56

Cerca de 40 venezolanos se concentraron el miércoles por la noche junto al Acueducto para apoyar el cambio que está sufriendo su país natal después de que Juan Guaidó se proclamara presidente interino. También cantaron el himno nacional y pusieron en común sus visiones sobre el futuro de Venezuela. Andrés Rozas tiene 24 años y los dos últimos los ha pasado en Segovia. Llegó en en noviembre de 2016 porque «era una vida insostenible y sin futuro». Es uno de los 156 venezolanos que viven en la provincia de Segovia, según los datos del padrón de 2018 que publica el Instituto Nacional de Estadística.

-¿Cómo vive una etapa tan importante para su país desde Segovia?

-Desde la lejanía tenemos muchos aires de esperanza y de cambio. Pero lo analizamos todo de cara al futuro. Lo seguimos a través de blogs, mucho a través de las redes sociales y, aunque vemos la parte positiva y la negativa, lo que percibimos más ahora mismo es la violencia de la represión por parte del Gobierno hacia los que quieren el cambio.

-¿Qué le dicen sus amigos y familiares que están en Venezuela?

-Hace un momento hablé con una compañera de Venezuela y me estuvo diciendo esto mismo. Yo le pregunté qué es lo que se siente, y me comenta que están a la espera de lo que vaya a suceder las próximas horas. Desean que la fuerza armada cambie su posición y tome el mando el nuevo presidente para poder ver el cambio, porque ahora mismo no se está haciendo lo que se debería.

-¿Cómo es la Venezuela que usted conoce hasta ahora?

-La Venezuela del pasado era un país triste en la que se esperaba ese cambio. Más que nada la gente queriendo salir de allí. En Venezuela ahora mismo no había vida. A partir de ahora lo que se respira es esperanza y fe de cambio.

-¿Cómo le gustaría que fuera su país natal?

-A partir de ahora quiero que todos volviéramos a Venezuela. Que se construya lo que antes éramos: un país próspero, con todas las opciones de ser una gran potencia.