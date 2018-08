Veintitrés músicos disponen de licencia para tocar en las calles de Segovia Un músico toca un violonchelo sentado en un banco junto a la iglesia de San Martín. / Antonio Tanarro Las zonas y los horarios están regulados por el Ayuntamiento SUSANA CASTILLEJO Segovia Domingo, 5 agosto 2018, 14:01

Los artistas callejeros tienen su espacio en la ciudad. En lo que va de año, el Ayuntamiento de Segovia ha concedido 23 permisos –el año pasado fueron 25– a personas que apuestan por la música en la calle, a cambio de donativos, como aportación a la calidad de vida de las ciudades. En el mapa de la música callejera de Segovia destacan, como es lógico, los lugares de mayor tránsito de personas, como la Avenida del Acueducto o la Calle Real, pero la elección está supeditada a obtener el permiso del Ayuntamiento.

Con su instrumento a cuestas, cada rincón sirve para sentarse y empezar a tocar. Para ello basta con entregar una solicitud en el registro municipal o en la Concejalía de Cultura especificando la actividad que se quiere desarrollar y la calle elegida para hacerlo. La institución municipal es la encargadas de regular esta actividad, que puede suponer un aliciente más para el turista o convertirse en una tortura para los vecinos. Por ello, este tipo de autorizaciones vienen limitadas por una serie de condicionantes a través de los cuales se acotan los espacios y los horarios en los que se puede ejercer la actividad artística. «Se trata de garantizar que las diferentes actividades no sean contrarias a las ordenanzas municipales, que no se produzcan conflictos entre los propios artistas y otras personas, así como que no coincidan con otro tipo de actividades programadas en la vía pública», informan fuentes municipales.

Asignada la zona

Cada uno de los artistas tiene asignado a su permiso una zona donde situarse con el objetivo de ordenar, en la medida de lo posible, su labor, y que no se acumulen en los mismos espacios ni haya problemas de ningún tipo. El horario para la realización de las actuaciones se encuentra limitado por el Ayuntamiento, adecuándolo a los vecinos o viandantes que paseen por esa zona, así como el control del volumen en caso de la utilización de amplificadores. En el caso de que el Ayuntamiento reciba quejas o denuncias relacionadas con la actividad autorizada, tomará las medidas que considere oportunas para atender las protestas, pudiendo dejar sin efecto automáticamente a la autorización.