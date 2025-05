Los vecinos de Santa Teresa reclaman soluciones para las casas de La Riojana

La Asociación de Vecinos Santa Teresa-Puente de Hierro, con su presidente, Javier Martín, y su secretario, Raúl Alonso, al frente, ha alzado la voz ... para denunciar el estado de abandono de las casas de La Riojana, viviendas ubicadas en la carretera de Villacastín que desde hace años son pasto del abandono y el deterioro más absolutos. Los representantes vecinales subrayan el riesgo estructural que presentan los edificios, que podrían incluso ser okupados, y han exigido al Ayuntamiento de Segovia una intervención urgente para garantizar la seguridad y revitalizar una zona muy importante del barrio, pues une el núcleo de viviendas de Santa Teresa, más cercanas a la estación, con el del Puente de Hierro.

«Hay casas muy degradadas que ya han sido objeto de okupación», apunta Raúl Alonso. El caso más emblemático es el de la vivienda perteneciente a un matrimonio mayor cuya escalera de acceso colapsó a comienzos del verano de 2024, lo que obligó a los Servicios Sociales a reubicar a los propietarios. Desde entonces, y a pesar de no tener escalera de acceso, la casa ha sido ocupada ilegalmente, pues los intrusos han utilizado palés para subir a la vivienda. «Afortunadamente, ha dejado de estar okupada y la propiedad ha tapiado la puerta, que no las ventanas», explica Alonso.

El problema no es nuevo: «Hemos denunciado okupaciones, robos y el estado de ruina de estas casas desde hace años», añade el presidente vecinal, Javier Martín. En octubre de 2024, una reunión con la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez, puso de manifiesto la complejidad del asunto relativo a la vivienda citada. «Nos dijo que la cuestión estaba judicializada, pero gracias a la intervención de Servicios Sociales, ha sido tapiada recientemente, una vez libre de okupas». Sin embargo, los vecinos consideran que estas medidas son «insuficientes», pues las puertas tapiadas no garantizan que las viviendas queden completamente selladas.

La situación de La Riojana, que afecta a la estética del barrio, entraña un peligro real para transeúntes y residentes. «Son casas con candados que no aseguran nada, y algunas están en tal estado que podrían caerse solas», advierte Martín. Los vecinos han denunciado incluso robos, como el ocurrido el pasado mes de octubre, cuando los amigos de lo ajeno sustrajeron colchones y otros objetos de la casa donde vivían los ancianos desalojados meses atrás. La asociación vecinal propone soluciones concretas. «Pedimos al Ayuntamiento que dialogue con los propietarios para demoler las casas en ruina o, al menos, cerrar las parcelas de forma segura con vallas adecuadas». Además, instan a las autoridades a evitar que las viviendas vuelvan a ser okupadas. «Sabemos que no es fácil, pero se puede evitar», añade el presidente de la asociación vecinal.

El abandono de La Riojana no es reciente. Las actas de la asociación revelan que las reivindicaciones vecinales se remontan al menos al año 2019. «Es algo que se perpetúa en el tiempo, lo vemos año tras año, pero parece que no nos oyen». Entre las demandas históricas del colectivo figuran el acondicionamiento de la propia calzada, la mejora de las aceras, la instalación de más bancos y la limpieza viaria, cuestiones que solo han sido parcialmente atendidas, pues siguen sin resolverse por completo, en opinión de los vecinos. «Queremos un barrio seguro y digno, no una ciudad fantasma», sentencia Martín.

El Ayuntamiento de Segovia, por su parte, ha mostrado su disposición a colaborar en cuestiones como la instalación de papeleras o la mejora de la limpieza viaria, pero los vecinos insisten en que las soluciones de fondo, como la regeneración de la acera de La Riojana, precisan una inversión decidida.