Los vecinos de Rapariegos observan la imagen, ya en la iglesia. El Norte

Los vecinos de Rapariegos alaban la restauración de la Virgen del Monte

La imagen retorna al pueblo después de cinco meses de trabajos de restauración

Fernando de la Calle

Rapariegos

Martes, 28 de octubre 2025, 10:11

Comenta

La talla románica del siglo XIII encontrada en Rapariegos tras permanecer olvidada en una sacristía durante cuarenta años, y conocida como Virgen del Monte, retornó ... finalmente al pueblo después de cinco meses de trabajos de restauración que le han devuelto parte de su aspecto original. Cuando el pasado viernes las restauradoras hicieron entrega de la escultura en la iglesia de San Pedro, los miembros de la junta de la asociación quedaron gratamente sorprendidos con el resultado final de los trabajos. «Todo el mundo ha quedado satisfecho. Nos hubiera gustado que hubiera ido más gente a verla, pero los que fueron nos decían lo bonita que era y que cómo la hemos podido tener olvidada», señala Faustino Martín, que recuerda cómo al encontrarse la talla de la Virgen abandonada y deteriorada durante tanto tiempo, el sacerdote, don Teodoro, tuvo que realizar un nuevo acto de sacralización de la imagen.

