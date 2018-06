«Si los vecinos del pueblo piden que haya toros, adelante» Ladislao González, alcalde de Navas de Oro. / F. de la Calle Ladislao González, alcalde de Navas de Oro, afirma que «este año nos hemos rascado más el bolsillo porque el miércoles viene una de las mejores orquestas, Panorama, FERNANDO DE LA CALLE Navas de Oro Martes, 12 junio 2018, 13:29

Como la mayoría de los pegueros, el alcalde de Navas de Oro, Ladislao González, se encuentra estos días mirando al cielo. Todos esperan que el tiempo cambie y no se convierta en el desagradable protagonista de las fiestas en honor a san Antonio de Padua. Pero aunque así fuera, las ganas de diversión lo compensarán con creces. Todo está preparado.

–¿Cuáles son los festejos principales de las fiestas de San Antonio?

–Los encierros, la pelota y las tradicionales orquestas, que cuestan un dineral, porque en Navas de Oro hay tradición de traer buenas orquestas, y la procesión del santo, que es lo que más gusta al pueblo y lo que más tirón tiene.

–¿Hay margen para innovar en el programa?

–Estamos limitados económicamente. Este año hemos metido dos ginkanas, una infantil y otra para peñas. Los mayores hasta bajarán desde la torre en rápel y la de los pequeños se hará en la laguna con canoas. Una innovación dirigida a la participación de la gente y el resto, son dos más dos. Este año nos hemos rascado más el bolsillo porque el miércoles viene una de las mejores orquestas, Panorama, que cuesta un pellizco. También con la pelota a mano y los encierros, donde también hemos innovado porque habrá encierros, pero en mitad de las fiestas habrá cortes de novillos y un toro desde el cajón el sábado por la noche.

–¿En los últimos años se han popularizado los festejos taurinos en Navas de Oro, a qué es debido?

–Lo demanda la gente. Cuando entramos nosotros se hacía un encierro en Santiago y la gente decía que teniendo los toros y todo pagado, por qué no hacíamos dos, sábado y domingo. Y así hicimos, y se prepara una fiesta tremenda. En San Antonio es imposible no tenerlos en los festejos, más que nada por el pueblo y por la gente que viene. La gente responde y la plaza se llena a tope. Cada vez los toros son mejores y cada vez más de todo, pero lo quiere el pueblo y adelante.

–Tras los problemas del año pasado, ¿cómo están este año las relaciones con las peñas?

–Bien, este año no hemos tenido ninguna historia. Hemos tenido reuniones con ellos, fueron los que pidieron que viniera Panorama. Lo que pasó no sé ni cómo calificarlo, se pretendía poner una charanga al recorrido de peñas de la víspera, no era más. No quisieron, pues se quita y punto.

–Llevamos un mese muy inestable con el tiempo. ¿Tiene algo pensado el Ayuntamiento en caso de que siga así durante las fiestas?

–Hay un contrato firmado con 'el de arriba', que dice que el martes deja de llover y no va a llover en todas las fiestas (risas). Estamos un poco acostumbrados, porque lleva unos años haciendo bueno, pero en Navas de Oro tormentas siempre ha habido alguna. Ahí estamos, como los agricultores, mirando al cielo, pero para que no llueva. Se lo pediremos a San Antonio.

–¿Qué festejos les dan más quebraderos de cabeza en cuanto a organización?

–Todos y ninguno. Se empiezan a preparar a principios de año y se va poco a poco. Quizás los toros, por papeleo, seguros y porque hay que ir a elegir el ganado y demás. Y este año la colocación de la orquesta Panorama, pues nos tocará ponerla en la Plaza de la Orceña, porque no cabía en otro sitio. La íbamos a poner en el cruce de las carreteras, pero hay cables y por altura tampoco se podía. Ha sido complicado.

–¿Cree que la fuerte inversión que realiza el ayuntamiento en las fiestas es la adecuada?

–Estas fiestas hemos hecho una inversión de 70.000 euros, poco más que el año pasado. Yo creo que es una buena inversión, porque esos días se espera que venga mucha gente.

–¿Las fiestas de Navas de Oro son para la gente del pueblo o para la comarca?

–Son para el pueblo, principalmente, pero también para la comarca, pues junto con Samboal, son las primeras fiestas grandes y la gente si hace bueno acude en masa. Se pone esto hasta arriba.

–Tras el paréntesis de las fiestas, le quedará un año para las elecciones municipales. ¿Qué planes tiene para Navas de Oro en este tiempo?

–El día 28 de julio vendrá el Nuevo Mester para Santiago. Y de proyectos, pronto haremos un columbario, alargaremos el carri- bici kilómetro y medio más, adaptaremos la piscina a la legislación vigente, y rehabilitaremos varias viviendas municipales para alquiler social con una subvención de la junta. En total será una inversión de más de 400.000 euros.

–¿Qué balance hace de esta nueva etapa como alcalde?

–Muy positivo, dentro de la estrechez económica que nos hacía Montoro, aunque este año nos abrieron las puertas a gastar más dinero en cualquier obra que sea económicamente sostenible y siempre y cuando tengas superávit. Como nosotros hemos tenido más de 300.000 euros de superávit, nos lo podemos gastar.

–¿Qué mensaje transmitiría a pegueros y visitantes en este inicio de fiestas?

–Que lo pasemos todos muy bien, con concordia y con felicidad y que tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera venir a visitarnos. Y que salga todo lo mejor posible, incluido el tiempo.