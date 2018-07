Los vecinos de Narros ya pueden beber agua del grifo Zona donde se abrieron las tuberías y arquetas. / M. R. Los análisis realizados por el laboratorio de Prodestur reflejan niveles normales en parámetros como bacterias, olor, sabor o color MÓNICA RICO Cuéllar Sábado, 14 julio 2018, 14:13

Los vecinos de Narros de Cuéllar ya pueden beber agua del grifos con normalidad. Así lo apuntan los resultados de los análisis realizados después de que se llevara a cabo la limpieza de las tuberías, a raíz del hallazgo de cadáveres de animales tras las obras de cambio de la red de saneamiento del municipio, dependiente del Ayuntamiento de Samboal.

Tras varios meses de obras, el servicio de agua se restableció el pasado lunes, y algunos vecinos dtectaron irregularidades en el líquido. Según relataron los habitantes de la localidad, algunos de ellos notaron que el agua no tenía un color adecuado, a otros no les llegaba el suministro con regularidad. Por ello se destaparon arquetas y se encontraron los cadáveres de varios animales, como ratas y conejos, lo que provocó indignación, además de «una situación de pánico», agravada por «la falta de explicaciones» por parte del Ayuntamiento. Los vecinos contactaron con el Servicio de Sanidad, que instó al Ayuntamiento a informar de que no se consumiera el agua de la red, a la distribución de agua envasada, la limpieza de las tuberías y la realización de análisis.

El Ayuntamiento se puso manos de obra para cumplir las recomendaciones y ayer recibió los resultados de la analítica, realizada por el laboratorio de Prodestur, encargado de llevar a cabo la toma de muestras y su análisis. El análisis concluye que el agua de Narros es apta para el consumo. En concreto, se han registrado valores cero en cuestiones como la posible presencia de bacterias coliformes totales, esquequia colis, olor, sabor o color. En turbidez se registra un parámetro de 0.2, cuando los valores máximos se encuentran en cinco unidades. En conductividad se ha registrado un nivel de 446, mientras que el máximo permitido son 2.500, y en amonio se contabiliza un índice de 0.05, cuando el máximo permitido es de 0.5.

ph un poco elevado

Según apuntaron fuentes del Ayuntamiento de Samboal, el ph se encuentra un poco alto, puesto que el análisis refleja 9.3, lo que supone 2 décimas por encima del máximo, pero en este caso se está hablando de la acidez del agua, lo que no impide su consumo.

El último de los parámetros que refleja el análisis es el del cloro libre residual, que se sitúa en 1.19. Según fuentes municipales, no se debe confundir este con el cloro libre, que es el que se tiene en el momento de tomar la analítica, sino que el residual es el que queda después de haber actuado. «Cuanto más alto es el cloro residual, significa que no ha estado actuando. El cloro actúa cuando hay bacterias, turbidez, partículas en el agua… Si es alto es buena señal, porque significa que no ha estado actuando», insisten desde el Consistorio.

El Ayuntamiento fue ayer la primera institución en recibir los resultados de esta analítica, cuyos resultados se han dado a conocer a los vecinos realizando copias y repartiéndolas por distintos puntos de la localidad. De acuerdo con la legislación vigente, son los ayuntamientos los órganos gestores y, por tanto, los deben garantizar el abastecimiento de sus municipios, realizar las analíticas periódicas del agua y los responsables de la declaración de apta o no para el consumo. La Administración regional supervisa y controla que se realizan los preceptivos análisis y debe ser informada de sus resultados y de las declaraciones de aptitud, además de apoyar y asesorar a los ayuntamientos.

Así, aunque el agua de Narros quedó declarada ayer como apta, tras confirmarse en los análisis su potabilidad y la ausencia de partículas o sustancias, el Ayuntamiento pretende continuar todo el fin de semana con el abastecimiento de agua embotellada, «porque entendemos que la gente es un poco reacia todavía a consumir el agua», debido a la alarma creada durante la semana. No obstante, fuentes municipales insisten en que los vecinos ya pueden estar tranquilos y beber agua del grifo.

Responsabilidades

Los procuradores socialistas segovianos José Luis Aceves y Ana Agudíez registraron ayer una iniciativa parlamentaria en las Cortes para conocer las actuaciones realizadas por la Junta ante el problema surgido en Narros. También han pedido información en el Ayuntamiento de Samboal, a través del concejal socialista en la localidad, y exigen que se depuren responsabilidades. En la iniciativa parlamentaria preguntan por la coordinación entre la Junta y el Ayuntamiento de Samboal y reclaman que se proporcione información diaria a los vecinos de Narros sobre la calidad del agua de consumo. También quieren conocer cuántos análisis y en qué laboratorio se han realizado para comprobar la calidad del agua de consumo humano, y qué medidas se han tomado para solucionar el problema de la aparición de restos de animales muertos en las tuberías.

Según explica José Luis Aceves, «es un derecho de la ciudadanía conocer cómo se encuentran los parámetros sanitarios y de calidad de las aguas de consumo humano». También considera necesario depurar responsabilidades en el ámbito municipal «por la ejecución de las obras realizadas y el cumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de la empresa adjudicataria», así como «por la necesaria vigilancia que debe realizar la entidad contratante, en este caso el Ayuntamiento, sobre unas obras de su competencia».