Los vecinos de Gomezserracín barajan patrullas nocturnas ante el aumento de robos
Sábado, 24 agosto 2019, 12:25

Los vecinos de Gomezserracín afirman estar «hartos», especialmente aquellos con negocios de hostelería en la localidad, al ver que los ladrones han robado hasta en tres ocasiones en los últimos meses. Por ello no descartan tomar medidas por su cuenta, entre ellas la creación de patrullas vecinales nocturnas. La última incidencia tuvo lugar en la noche del jueves, cuando se registró el intento de dos robos. La alerta dada por algunos vecinos hizo que los cacos no consiguieran llevarse ningún botín. Pero no se conformaron con intentar robar en el pueblo, ya que continuaron hasta la gasolinera y el área de servicio que la cooperativa Navatrans tiene en las inmediaciones de Navalmanzano, donde sí se consumó una sustracción, según informó la Subdelegación del Gobierno.

Piden más agentes

Los vecinos se sienten «inseguros» y están «cansados» de que la situación se repita, por lo que piden un aumento de agentes de la Guardia Civil para vigilar el pueblo, especialmente durante las noches, cuando se producen estos hechos delictivos. Quienes han dado la voz de alarma han sido los responsables de los bares del municipio, donde se han producido el grueso de los robos en los últimos meses, pero el vecindario teme que si la situación sigue así, «cualquier día entrarán en las casas».

En los últimos robos, los ladrones se han hecho con la recaudación de las máquinas de azar y juego, lo que ha llevado a una propietaria de un bar incluso a eliminarlas de su establecimiento, porque «lo primero es la seguridad de mi familia», afirma. A ello hay que sumar los daños materiales que se producen al forzar las puertas por las que acceden. Aunque los hosteleros están tomando medidas de seguridad, consideran que estas no son suficientes.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno admitieron que en Gomezserracín se han registrado robos en los últimos meses, «pero no es una situación alarmante». En estos momentos, añadieron, se están realizando las investigaciones oportunas.