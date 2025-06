Vecinos de un barrio de Segovia critican el «uso indebido» de un parque infantil

Los residentes en el barrio de San Lorenzo no aguantan más. La asociación vecinal de este distrito de la ciudad ha remitido un comunicado al ... Ayuntamiento de Segovia en el que advierte del «uso indebido» que se le da actualmente a un parque ubicado en la calle de la Hoya, donde «ciertas personas» lo utilizan como si fuera «un espacio privado». Este comportamiento va aparejado a otros actos incívicos, como es la generación de suciedad y la creación de una imagen de dejadez que llevan a muchas familias a evitar el área dedicada a los juegos infantiles. «Lo único que pedimos es civismo y convivencia», remarca el presidente de la agrupación, Félix Maroto.

No es una problema nuevo, sino que se remonta mucho tiempo atrás. «Es una situación que lleva bastante, pero cada vez va a peor», subraya el representante de los vecinos. Multitud de residentes han mostrado su preocupación por los comportamientos incívicos que se producen en esta zona de Segovia capital desde hace varios años, lo que les ha llevado a elevar quejas a la asociación del barrio y al Consistorio de la ciudad. «Nosotros no estamos diciendo que no puedan hacer uso del parque, sino lo que pedimos es que este uso sea debido», insiste.

Los vecinos de San Lorenzo insisten en que el área de juegos infantiles que se encuentra en la calle de la Hoya, colindante con un amplio espacio destinado al aparcamiento y a escasos metros de la calle Anselmo Carretero, no es un lugar privado. Por este motivo, lamentan que algunos usuarios hayan decidido ocupar de forma habitual la vía pública «sin permiso». Ejemplo de ello son sillas apiladas que hasta esta semana permanecían encadenadas a uno de los árboles, además de mesas esparcidas por el entorno y otros objetos personales. «Hay mucho malestar», reconoce Maroto. «Pasas en cualquier momento por la tarde y eso parece de todo menos un parque infantil», añade.

Con la llegada del buen tiempo, es fácil observar a grandes grupos de personas que se reúnen en las inmediaciones de la calle de la Hoya por largas horas, incluso durante la madrugada. En muchas ocasiones despliegan mobiliario en la acera con el objetivo de disfrutar de un refrigerio, lo que dificulta a su vez el paso de los viandantes. Al día siguiente, los demás residentes dan cuenta de los eventos celebrados por la suciedad generada. «Eso crea una imagen de dejadez que perjudica a los vecinos del barrio», sostiene el comunicado.

Suciedad

Paquetes de tabaco, colillas de cigarros, latas de refresco, litronas de cerveza, servilletas, platos de plástico y papel de aluminio son algunos de los despercidios que pueden encontrarse con relativa frecuencia esparcidos por el suelo e, incluso, sobre los capós de los coches o bajo las ruedas cuando finalizan estos encuentros. «Son comportamientos que impiden además que otras familias acudan a este parque para disfrutar también de él», considera la asociación en el escrito remitido al gobierno local.

A ello se suma el rastro que dejan en el mismo lugar otras personas después de ejecutar tareas de reparación de vehículos en plena calle, una práctica que está penalizada con multas elevadas al considerarse peligrosa tanto para la seguridad vial como para el medioambiente. Sin embargo, estas labores llegan a prolongarse durante toda la jornada, un hecho que es visible por las manchas de grasa que impregnan a día de hoy la calzada, según relatan varios testimonios recabados.

Dos personas pasean junto a los restos de la hoguera realizada el pasado 28 de abril.

También en esta misma zona se realizó una chisquereta el pasado 28 de abril, coincidiendo con el apagón, lo que provocó daños en un muro y en el pavimento. La preocupación de los vecinos se extiende a su vez al área destinada al aparcamiento. «En Nochebuena y Nochevieja hay personas que aparcan los coches en doble fila y cada vez que se tenía que marchar un conductor, tenía que estar tocando el claxon porque no podía salir con su vehículo: son cosas que no son normales», explica Maroto.

«Es necesario reforzar la vigilancia para que se haga un uso cívico de la zona», defiende. «Nosotros no somos quienes tenemos que decir lo que se puede hacer o no, por lo que rogamos al Ayuntamiento que se tomen las medidas necesarias para impedir que nadie haga un uso privativo de este espacio que es público y debería ser aprovechado por todos», puntualiza.

Por el momento, la Asociación de Vecinos de San Lorenzo no ha recibido una respuesta oficial a su comunicado por parte del Consistorio. «Tenemos una reunión con algunos concejales el próximo lunes y seguramente nos comuniquen algo», considera el portavoz de la agrupación. Tras publicar las quejas en redes sociales, algunos residentes han lamentado la acumulación de basura en distintos puntos del distrito. No obstante, Maroto insiste en que el punto más problemático en la actualidad a la hora de garantizar una óptima convivencia es el del parque de la calle de la Hoya.