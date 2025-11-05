Los vecinos de Los Almendros piden en el juzgado la reapertura de sus plazas de garaje

La comunidad de propietarios de los números 1 y 3 de la calle Los Almendros 1–3 ha presentado ante el Juzgado de lo Contencioso- ... Administrativo una solicitud de medidas cautelarísimas para que se levante el precinto que desde el pasado 20 de octubre mantiene cerrado por completo su garaje, pese a que, según sostienen, decenas de plazas cuentan con licencia municipal vigente desde 1989.

El colectivo vecinal califica la clausura de «desproporcionada y arbitraria» y acusa al Ayuntamiento de Segovia de castigar indiscriminadamente a quienes cumplen la ley al impedirles usar las 67 plazas regularizadas y con informes técnicos favorables. Entre los afectados hay personas mayores, vecinos con movilidad reducida y familias con bebés que, desde el cierre del garaje, deben aparcar lejos de sus domicilios o asumir alquileres externos.

Como alternativa al cierre total, la comunidad recuerda que el 29 de octubre los vecinos propusieron precintar únicamente las plazas y trasteros irregulares -identificados y numerados-, con compromiso expreso de vigilancia y aviso inmediato a la Policía Local ante cualquier incumplimiento. El 3 de noviembre el Ayuntamiento rechazó esa vía, lo que ha precipitado la petición judicial de reapertura parcial.

En su relato, la comunidad sostiene que el decreto municipal afecta también a las plazas con licencia cuando las irregularidades detectadas se circunscriben a un número concreto de unidades, lo que vulneraría, a su juicio, el principio de proporcionalidad y la seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución. Añaden que, pese a 36 años sin inspección municipal, se han abonado el IBI y el vado «de todos esos años». Además recuerdan que los propietarios de las plazas irregulares «nunca solicitaron consentimiento expreso a la comunidad» para realizar obras o cambios de uso.

Los vecinos insisten en que han actuado «con buena fe», aportando documentación, aceptando obras de mejora (ventilación, accesos, iluminación y protección contra incendios) y ofreciendo soluciones transitorias. Por ello piden al juez la reapertura inmediata de la parte legal del garaje mientras se dirimen las responsabilidades individualizadas de las plazas irregulares.