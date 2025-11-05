El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrada al garaje de la calle Los Almendros. Antonio de Torre

Los vecinos de Los Almendros piden en el juzgado la reapertura de sus plazas de garaje

Piden «justicia y proporcionalidad» ante el cierre total el pasado 20 de octubre de todos los estacionamientos

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:53

Comenta

La comunidad de propietarios de los números 1 y 3 de la calle Los Almendros 1–3 ha presentado ante el Juzgado de lo Contencioso- ... Administrativo una solicitud de medidas cautelarísimas para que se levante el precinto que desde el pasado 20 de octubre mantiene cerrado por completo su garaje, pese a que, según sostienen, decenas de plazas cuentan con licencia municipal vigente desde 1989.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Locura» por el restaurante Martín Quiroga: hasta 21 horas de cola para conseguir reserva
  2. 2 Los más ricos de Castilla y León: cuatro salmantinos y tres segovianos lideran la lista Forbes
  3. 3 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo de León
  4. 4

    Buscan un implante coclear perdido por una niña vallisoletana de 13 años: «Se lo habían puesto una hora antes»
  5. 5 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  6. 6

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  7. 7 La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas
  8. 8

    Leroy Merlin implanta su nuevo modelo de tienda de proximidad en plena calle de Santiago
  9. 9

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  10. 10

    El Ayuntamiento, dispuesto a «facilitar» la implantación de Gotion en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los vecinos de Los Almendros piden en el juzgado la reapertura de sus plazas de garaje

Los vecinos de Los Almendros piden en el juzgado la reapertura de sus plazas de garaje