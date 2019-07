La variedad de unas fiestas jóvenes Divertido encierro infantil por las calles de Parque Robledo. / El Norte Carrascalejo y Parque Robledo, dos poblaciones en auge, celebran un ciclo festivo de una semana LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 19 julio 2019, 12:29

La sopa de letras que encabeza el programa de la Semana Cultural y Fiestas en Honor a Santiago, que se desarrollará desde hoy hasta el domingo 28 de julio en Santa María de Robledo –incluye los núcleos poblacionales de Parque Robledo, Peñas del Erizo, Quitapesares y Carrascalejo– refleja la variedad del programa elaborado por la comisión de fiestas y el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. El objetivo de la organización, que integran vecinos, asociaciones, peñas y Ayuntamiento de una localidad con una edad media joven, es llegar a todos los sectores. Para ello, hay más actividades y más diversas.

Así, desde hoy al domingo se desarrollarán en el núcleo poblacional de Carrascalejo, en la zona de la calle Arce, actividades variadas como juegos tradicionales, una fiesta de la espuma y un parque infantil. Habrá especial protagonismo por parte de las comidas y cenas populares. No faltará la música, con la actuación del 'Dúo Nivel', dentro del Ciclo de Veladas Musicales Palazuelos 2019. El sábado será el turno para el grupo 'No va más' y 'The Quotes 2.0', que forma parte del Programa de Difusión Cultural de Diputación Provincial. Este año como novedad se introduce una actividad cultural la tarde del domingo, con el desarrollo de un cuentacuentos familiar 'Olivia piel de elefante', de la compañía Martilurgika.

Semana cultural

A partir del lunes y hasta el jueves 25, se celebrará la Semana Cultural con actividades diversas que tendrán como principal protagonista a los más peques. Bailes, fútbol, talleres, zumba... Este año se introducen varias novedades, con respecto a años anteriores, como son el taller de folclore infantil del segoviano Jesús Parra, un taller de cocina creativa y otro de 'cupcakes'. La mayoría de estos eventos se desarrollarán en el Centro Social del núcleo de Parque Robledo, inaugurado el año pasado.

El colofón al programa tendrá lugar el próximo fin de semana, entre los días 26 y 28 de julio, con numerosas actividades que se concentrarán en el núcleo de Parque Robledo, destacando espectáculos para todos los públicos como la un monólogo de humor a cargo del vallisoletano Sergio Encinas, o el espectáculo de danzas del mundo a cargo de Aswat Mundi 'El Espíritu Mágico', que se engloba en el programa Actuamos, de la Diputación Provincial.

Un Dj, a petición juvenil

Como novedades, se estrena la primera Fiesta Holi con DJ, algo especialmente demandado por la juventud del núcleo. Habrá una comida y cena solidaria a favor de la Asociación Pequesdeoro y el primer concurso de corte de jamón. También actuaciones musicales como las dos disco móvil, el grupo 'Esparadrapo', actividades infantiles con el parque como la fiesta de espuma o un encierro para pequeños. Y otras que poco a poco van adquiriendo su importancia como el vermut popular. Completan el programa platos tradicionales como los pasacalles, el baile de disfraces o la merienda dolidaria a beneficio de la ONG San Vicente de Paul.