El vandalismo se ceba con unas esculturas en homenaje a la mujer rural en Navafría

La alcaldesa de Navafría, Jennifer Berzal, lamenta el ataque vandálico que han sufrido las figuras que componen una instalación escultórica dedicada a la mujer rural. ... La regidora de esta localidad de la provincia de Segovia expresa su condena a este tipo de actos incívicos y confía en que se pueda esclarecer la autoría. «Es una pena», insiste al mismo tiempo que hace un llamamiento a la colaboración de los convecinos por si alguien tuviera conocimiento de los hechos o hubiera oído algo sobre ellos para esclarecer la autoría.

La diana de los vándalos han sido varias piezas de un homenaje que el pueblo Navafría dedica a la mujer rural. «Hacía quince días que habíamos empezado a arreglar un rinconcito del municipio» en el que se habían colocado unas piezas forjadas en metal oxidado que evocaban las labores campesinas con una labriega y unas gallinas alrededor. Los gamberros que han causado los daños en la instalación han arrojado pintura de colo rojo sobre las figuras. «No estaba ni acabado», añade la regidora.

Según la alcaldesa de Navafría, los hechos tuvieron lugar hace una semana. En el Ayuntamiento deducen que el ataque se realizó entre las seis y media y las ocho de la tarde del pasado lunes. La sensación al encontrarse al día siguiente con las esculturas vandalizadas fue de «rabia y tristeza», como expresan fuentes de la corporación municipal en sus cuentas de redes sociales.

Además del disgusto por ver estropeado el trabajo desarrollado, Berzal recuerda que al final este tipo de actos irresponsables conllevan «más dinero y más tiempo» para recomponer el perjuicio originado. Recuerda que «el daño» que hacen los vándalos es «a algo que es de todos y que se paga con dinero de todos los vecinos de Navafría».