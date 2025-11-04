El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Figuras que han sufrido el ataque vandálico al arrojarlas pintura en Navafría. El Norte
Sucesos en Segovia

El vandalismo se ceba con unas esculturas en homenaje a la mujer rural en Navafría

La alcaldesa del municipio segoviano, Jennifer Berzal, apela a la colaboración vecinal para esclarecer la autoría del ataque

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:17

Comenta

La alcaldesa de Navafría, Jennifer Berzal, lamenta el ataque vandálico que han sufrido las figuras que componen una instalación escultórica dedicada a la mujer rural. ... La regidora de esta localidad de la provincia de Segovia expresa su condena a este tipo de actos incívicos y confía en que se pueda esclarecer la autoría. «Es una pena», insiste al mismo tiempo que hace un llamamiento a la colaboración de los convecinos por si alguien tuviera conocimiento de los hechos o hubiera oído algo sobre ellos para esclarecer la autoría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  2. 2 Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza
  3. 3

    La Ciudad de la Justicia hace un guiño a la zona palaciega: 22.300 metros cuadrados y 43,7 millones
  4. 4

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  5. 5 Un anciano en la avenida de Segovia, tercer atropellado en Valladolid este lunes
  6. 6 Imputado un menor de Valladolid tras cometer cinco delitos en ocho días
  7. 7 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  8. 8

    Una yogurtería con vocación de franquicia reabrirá un local de la plaza de Coca
  9. 9 Muere el jinete Adán Esterlich tras sufrir un accidente
  10. 10

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El vandalismo se ceba con unas esculturas en homenaje a la mujer rural en Navafría

El vandalismo se ceba con unas esculturas en homenaje a la mujer rural en Navafría