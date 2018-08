El PP urge a Luquero a que aclare lo ocurrido en el accidente del día 14 Raquel Fernández, portavoz del Partido Popular. / El Norte Ciudadanos reclama explicaciones «urgentes» y exige responsabilidades de la empresa concesionaria EL NORTE Segovia Jueves, 30 agosto 2018, 13:30

El Partido Popular ha pedido explicaciones a Clara Luquero ante las últimas informaciones publicadas que, «de ser cierto estaríamos hablando de hechos muy graves» que demostrarían que la alcaldesa «mintió». Los populares consideran que la edil se precipitó en sus declaraciones tras el accidente lo que a su juicio «no es la conducta que se espera a quien está gobernando una ciudad». En referencia a la frase recogida en el informe publicado que indica que el autobús salía con las puertas abiertas y por tanto corría peligro, el grupo popular considera que «es lo suficientemente clara como para haber retirado en ese momento el vehículo». «Está claro que hay que exigir responsabilidades porque estamos hablando de la seguridad de las personas ya sean usuarios o conductores», expuso Raquel Fernández. En cuanto a las declaraciones de la alcaldesa y del equipo de gobierno el día del incidente, los populares defienden que «hacer un juicio de valor sin tener todos los datos no es la conducta que se espera de quien está gobernando una ciudad».

Por último indicaron que lo más preocupante para ellos «es que mintiera afirmando categóricamente algo que ahora se está demostrando que pudo no ser». En el mismo tono se mostraron desde Ciudadanos, pues su portavoz, María José García Orejana declaró que «la alcaldesa debe dar explicaciones urgentes» y la exigió que reclame explicaciones y responsabilidades a los encargados de la empresa concesionaria «por su falta de diligencia a la hora de extremar las medidas de seguridad de los autobuses». «Los segovianos no merecemos una alcaldesa de la que no nos podemos fiar», exclamó.

García Orejana considera «inaceptable la falta de seriedad» y ha declarado que «somos todos los segovianos los que pagamos la mala gestión del equipo socialista y nos deben a todos una explicación clara y en detalle de todo lo acontecido y de las medidas que se están tomando». La portavoz de Ciudadanos también criticó que el equipo de Gobierno se negara a realizar de manera urgente la comisión extraordinaria que pidieron en bloque los partidos de la oposición y demoren la información a la comisión ordinaria de urbanismo que tendrá lugar la próxima semana.

El grupo naranja también hizo referencia a las informaciones publicadas los últimos días considerando que, en caso de ser ciertas, «la alcaldesa debe dar explicaciones urgentes por mentir y confundir a todos los ciudadanos». «La representante de todos los ciudadanos debe transmitir un testimonio responsable, veraz y fiable», sentenció la portavoz de Ciudadanos.