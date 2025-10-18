Urbanismo recibe al año más de mil declaraciones responsables

El funcionamiento en el área municipal de Urbanismo «va mejorando, pero no al ritmo que a mí me gustaría». El alcalde de Segovia, José Mazarías, ... reconoce así que el servicio no termina que coger la velocidad de crucero a la hora de conceder licencias de obra y que, por lo tanto, los embotellamientos persisten. «La situación es complicada», añade. El regidor se refiere a la dificultad que entraña lidiar con todo el volumen de trabajo que recibe el personal que desempeña su labor en estas oficinas.

Pone un ejemplo de ese caudal de expedientes que asume la maquinaria administrativa de Urbanismo. Cada año ingresa más de mil peticiones de declaraciones responsables, «lo que supone una cifra muy importante», remarca Mazarías, quien arguye que, aunque pueda parecer que este trámite es tan simple como la mera presentación de un documento por parte del propietario que quiere promover la obra y que quiere llevar a cabo una determinada actuación urbanística, al final el proceso no es así de sencillo. «Supone un trabajo importante y una gestión compleja, como es comprobar que está todo en regla», subraya el regidor de Segovia, por lo que, «evidentemente, estar al orden de más de mil declaraciones responsables al año es complicado», reitera.

La fórmula es buena, según precisa el alcalde. Este sistema permite que los promotores puedan empezar obras menores sin ningún tipo de problema; pero al mismo tiempo acarrea que cada día lleguen a las oficinas municipales más solicitudes de declaraciones responsables. La media mensual es de más de 83 peticiones, con sus correspondientes documentaciones a examinar. Además, Mazarías también llama la atención sobre el elevado volumen de licencias que se están generando porque algunas acumulaban años de retraso, con el consiguiente atasco que ralentiza la expedición de permisos.

«Hay licencias complejas»

A este respecto, que viene siendo objeto de las críticas de colectivos profesionales como los arquitectos o los constructores de Segovia, el regidor expone que el proceso conlleva la petición de una profusa documentación que deben aportar los promotores; pero no siempre se presenta de manera correcta o dentro de los plazos establecidos. Estos incumplimientos, concluye José Mazarías, hacen que se tenga que comenzar de nuevo la tramitación de los permisos.

Además, «hay licencias complejas, que requieren un estudio y que evidentemente supone que la documentación que se presenta es revisada una y otra vez hasta que definitivamente y tras en muchos casos hablar con los responsables, con los técnicos y arquitectos de estas obras, se aprueba». Este rigor profesional equivale a dedicar mucho tiempo, aunque sí se está mejorando, insiste al evaluar el plan de choque puesto en marcha en Urbanismo para agilizar los procesos y desatascar la concesión de autorizaciones de obras.

«Al dar una vuelta por la ciudad nos encontramos innumerables obras actualmente», apostilla el regidor de Segovia. «Eso da cuenta del número de actuaciones que se han gestionado a nivel de Urbanismo; y todo eso creo que necesita gestión, control, y son trámites que seguramente vienen de un tapón de hace años», pone de manifiesto el alcalde, quien recuerda a su vez que las quejas por el funcionamiento de este área municipal viene de lejos.