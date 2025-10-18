El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bloques de viviendas en plena construcción en el barrio Comunidad Ciudad y Tierra de Segovia. De Torre

Urbanismo recibe al año más de mil declaraciones responsables

El alcalde de Segovia, José Mazarías, achaca al caudal de expedientes que ingresa la oficina municipal que la agilidad de los trámites no sea la deseable

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:34

Comenta

El funcionamiento en el área municipal de Urbanismo «va mejorando, pero no al ritmo que a mí me gustaría». El alcalde de Segovia, José Mazarías, ... reconoce así que el servicio no termina que coger la velocidad de crucero a la hora de conceder licencias de obra y que, por lo tanto, los embotellamientos persisten. «La situación es complicada», añade. El regidor se refiere a la dificultad que entraña lidiar con todo el volumen de trabajo que recibe el personal que desempeña su labor en estas oficinas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  2. 2

    Muere Esteban Jiménez, el mediador que «ayudó a llevar la paz» a Las Viudas
  3. 3 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  4. 4

    Los famosos no se dejan ver en la llegada a la preboda de la hija de Banderas
  5. 5

    Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete
  6. 6 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
  7. 7 Alerta por presencia de listeria y e-coli en un queso de cabra comercializado en Castilla y León
  8. 8

    La boda de Stella Banderas en la Ribera del Duero: «Estamos exultantes porque da más relevancia a la zona»
  9. 9

    Qué se puede ver en la Casa Museo de Miguel Delibes en Valladolid
  10. 10

    César Arribas, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Teresa Rodríguez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Urbanismo recibe al año más de mil declaraciones responsables

Urbanismo recibe al año más de mil declaraciones responsables