Puestos de la feria, ayer. Antonio de Torre

La última feria de la Mujer Rural ofrece más de 1.600 productos

Juana Borrego vuelve a culpar al alcalde del final de Pronatura en la ciudad

El Norte

El Norte

Segovia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:01

Lo había anunciado ya Juana Borrego y lo volvió a recordar ayer: la XXVIII edición de la Feria Internacional de la Mujer Rural Pronatura será la última que tenga lugar en Segovia. Las organizadoras culpan de ello a la decisión del Ayuntamiento de no dejar celebrar ferias en el avenida del Acueducto, y el Ayuntamiento lo atribuye al cansancio y el agotamiento de la fórmula. La cuestión volvió a salir ayer a relucir durante el acto de inauguración de la feria que hasta el domingo organiza la Federación Española de la Mujer Rural (Femur). De hecho, las mujeres rurales han escrito un explícito «Adiós Segovia» en los carteles que han colocado sobre los de Hay Festival en el mismo templete de la Plaza Mayor.

Medio centenar de artesanas exhiben y venden sus productos en una edición especial que cierra, pues, un ciclo de empoderamiento, igualdad y promoción de la artesanía y los productos naturales. La presidenta de Femur, Juana Borrego, destacó la importancia histórica de la feria, nacida en 1998 con el respaldo del Ministerio de Trabajo, el Instituto de la Mujer y la entonces ministra Loyola de Palacio. Pronatura ha sido pionera en dar visibilidad a los productos artesanales y naturales elaborados por mujeres rurales, que han conquistando así mercados internacionales.

En la Plaza Mayor, los visitantes pueden disfrutar estos días de más de 1.600 productos, desde muñecas, telas decorativas, turbantes y cosmética natural hasta encurtidos, miel, conservas y frutas deshidratadas. Aunque este año no estará presente la pulpeira Pepita, la feria ofrece un variado programa con exhibiciones, actividades lúdicas, musicales y ponencias. El horario es de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 hasta el domingo. Pronatura ha sido un escaparate clave para la independencia económica de las mujeres rurales. Pese a su cierre, Borrego dejó abierta la posibilidad de su regreso si las artesanas lo demandan.

