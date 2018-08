El 21% de los turismos de Segovia supera las dos décadas Varios vehículos circulan por la Avenida del Padre Claret / Óscar Costa Segovia El parque automovilístico de la provincia está compuesto por más de 130.000 vehículos QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 25 agosto 2018, 13:26

La crisis económica se sigue notando por las carreteras de Segovia. O al menos, sus efectos. Al igual que ocurre en el resto del territorio nacional, la provincia no es ajena al envejecimiento del parque de vehículos. En 2008, en los inicios de la crisis, la edad media del parque automovilístico español era de 8,39 años, según el Informe Anual de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Diez años después, el parque ha envejecido hasta alcanzar los 12,29 años de media.

En Segovia ese envejecimiento es confirmado por los últimos datos de la Dirección General de Tráfico. En junio de 2018, en la provincia había matriculados más de 130.000 vehículos (autobuses, camiones, remolques, furgonetas, motocicletas, ciclomotores, turismos...). Más de la mitad, según los datos de la DGT, tienen más de diez años de antigüedad, siendo también una parte importante del parque automovilístico segovianos los vehículos matriculados hace más de 20 años (1998).

El caso más representativo es el de los turismos. En Segovia, hay matriculados 88.730 coches, de los que la mitad (44.734) tiene entre diez y veinte años de antigüedad, es decir, fueron matriculados entre 1998 y 2008. El porcentaje de turismos con menos de diez años de antigüedad es del 28% para un total de 25.057 coches matriculados, de los que tan solo 6.960 tienen menos de dos años de antigüedad. Más sorprendente es el número de turismos con más de veinte años: 18.939. Un 21,34%. O lo que es lo mismo, uno de cada cinco vehículos matriculados en Segovia es anterior a 1998.

«Es una situación preocupante», afirma Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Achaca la antigüedad del parque automovilístico a la crisis económica, que ha dificultado la adquisición de vehículos nuevos y también de seminuevos, una fórmula que Arnaldo aboga por impulsar para lograr rejuvenecer uno de los parques automovilísticos más viejos de Europa, donde la media de antigüedad de los vehículos es de 10,7 años.

Pero no solo preocupa que no se compren vehículos nuevos o seminuevos para poder ir reemplazando a los más viejos, sino que el mantenimiento de los turismos «tampoco es el más adecuado». Así, Arnaldo asegura que no son pocos los vehículos que continúan circulando a pesar de no cumplir con unos mínimos mecánicos o de seguridad, motivo por el asegura ha aumentado en los últimos años el número de fallecidos en las carreteras.

Resto de vehículos

Pero el envejecimiento del parque automovilístico no es algo que afecte solamente a los turismos. Los camiones, por ejemplo, también lo reflejan. Así, de los más de 2.000 camiones de más de 3.500 kilogramos de peso matriculados en Segovia, un 15% (298) tienen menos de diez años, por 912 que tienen entre diez y veinte, y otros 794 que son anteriores a 1998. Menos exagerados son los datos de los camiones ligeros (menos de 3.500 kilos), con más de un 50% del parque con entre 10 y 20 años de antigüedad.

En las matriculaciones de furgonetas se aprecia aún más el envejecimiento del parque, ya que un 40% tiene más de veinte años. El caso de las motocicletas es parecido. Un tercio de las mismas tiene más de veinte de años, mientras que 2.096 de las 8.246 matriculadas tiene menos de diez años de antigüedad. Por último, los autobuses rompen la dinámica del resto de vehículos y cuentan con una antigüedad considerablemente menor. Así, de los 350 autobuses matriculados en Segovia, 172 tiene menos de diez años, por 105 con una antigüedad entre 10 y 20 años y 67 matriculados antes de 1998.