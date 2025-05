El Turégano no se rinde en su periplo hacia Tercera pese a otro «varapalo»

El convenio de filialidad con la Segoviana aparta al club de la plaza de Copa del Rey

Todo apunta a que el Turégano no solo se quedará sin ascenso, sino sin el premio de consolación de jugar la Copa del Rey, que le correspondería en caso de que su verdugo, el Betis de Valladolid, ascienda en la final ante el Numancia B. Como el otro semifinalista apeado también es filial, del de Unionistas, en condiciones normales serían los segovianos los que se la llevarían, como en los años 2021 y 2022. Pero el convenio de filialidad firmado con la Gimnástica Segoviana les hace contar como un filial más, así que no optarían a la plaza, según confirma la Federación de Castilla y León de Fútbol.

De darse este escenario, algo que se conocerá el próximo fin de semana, el club pelearía la decisión, un matiz con el que no contaba a principios de curso, quizás porque la Copa no estaba en los planes del club este año: «Este año queríamos ascender, no lo sabíamos, nos ha pillado un poco de sorpresa», subraya el presidente del Turégano, Luis Peromingo, que pide «mirar bien» la letra pequeña de la norma. «A mí me parece bien que si la Segoviana coge Copa, tú no puedas, pero si no, aunque seamos filial, si tenemos la plaza…». El primer equipo de Unionistas, en Primera RFEF, tampoco tendría billete. «Si asciende el Betis, lo veríamos con nuestro abogado para que nos aclaren bien este artículo». La caja de la eliminatoria de 2023 ante el Celta ha dado para mantener el campo, remodelar los banquillos, llevar aire acondicionado y calefacción a los vestuarios, pendientes de una reforma integral.

El Turégano valorará con la Segoviana la renovación de este convenio en las próximas fechas. «Tiene sus pros y sus contras. Gracias a ello hemos podido entrenar en Segovia y nosotros hemos prestado jugadores que han mejorado mucho. Un entrenamiento nuestro no es ni parecido a uno suyo. Nos sentaremos y se hablará. No sé si llegaremos a un acuerdo o no».