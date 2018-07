El PP tumba el plan del PSOE contra la despoblación, «porque ya hay medidas» Los miembros de la Corporación provincial, en una de las votaciones. / El Norte El equipo de gobierno descarta cambiar de destino los dos millones previstos para el Palacio de Congresos, como propuso Alberto Serna SUSANA CASTILLEJO Segovia Viernes, 27 julio 2018, 15:04

Los votos en contra del equipo de Gobierno del Partido Popular en la Diputación tumbaron ayer la propuesta del grupo socialista para elaborar un plan estratégico de lucha contra la despoblación en el que se concretaran medidas específicas contra la sangría demográfica. Los diputados socialistas pidieron durante el pleno, que se inició con un minuto de silencio por las últimas víctimas de la violencia de género, que se invirtieran en este plan los dos millones de euros previstos para el Palacio de Congresos, pero el equipo que lidera Francisco Vázquez rechazó esta posibilidad con el argumento de que el Plan Estratégico de la institución, que está vigente, «ya contempla medidas dirigidas a evitar el abandono del medio rural», señaló el diputado de Promoción Económica, Jaime Pérez.

El portavoz socialista, Alberto Serna, lamentó «la nula sensibilidad real del PP en la Diputación ante las preocupantes cifras de despoblación en nuestro medio rural». Serna recalcó que la despoblación es un problema «que se agrava día a día y ante el que ya no sirven paños calientes y meras declaraciones de intenciones, sino acciones concretas con dotación presupuestaria suficiente». Por ello, reclamó un plan «cuya base fundamental ha de ser garantizar los servicios básicos a los habitantes del mundo rural. «Comprendemos que ha de ser duro para el presidente de la Diputación ver cómo la finalización de su proyecto estrella no parece que pueda ser una realidad esta legislatura, pero no hay mejor proyecto hoy en día para nuestra provincia que apostar por nuestros pueblos y su futuro con medidas efectivas que permitan detener el avance de la despoblación y atraer nuevos pobladores», dijo en referencia a su propuesta de financiar esta actuación con los dos millones destinados al Palacio de Congresos, «cuyas obras están paralizadas».

En su réplica, Jaime Pérez recalcó que «nuestro grupo tiene muy claro que la lucha contra la despoblación la tiene que dirigir la más alta administración. Es el Gobierno el que tiene que buscar soluciones a este problema».

Tampoco salió adelante la moción para la creación de una tarjeta turística de la provincia, a través de Prodestur. La diputada del área, Magdalena Rodríguez, señaló que «ya existe una tarjeta» , que puede ser adquirida por un coste de tres euros al año, con la que se pude disfrutar de las distintas ventajas asociadas al turismo, tanto en hostelería como en museos y comercios asociados.

Mejor suerte corrió la moción del diputado de Centrados en Segovia, Juan Ángel Ruiz, en relación al mantenimiento del horario de la jornada escolar durante todo el curso en todos los niveles educativos, eliminando los horarios reducidos de junio. El grupo popular añadió una enmienda 'in voce' para que la Junta haga un estudio sobre la posibilidad de homogeneizar los horarios.

Tras su aprobación en el pleno de ayer, los casi ochocientos trabajadores de la Diputación recuperarán, a partir del 1 de agosto, la jornada semanal de 35 horas. Además, las retribuciones del personal funcionario de carrera e interino, laboral fijo y contratado temporal y eventual de confianza experimentarán, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018, un incremento global del 1,5%, más un 0,2% adicional destinado al complemento específico. Asimismo, se añade un 0,25% de incremento salarial con efectos de 1 de julio. El aumento salarial para el primer semestre es del 1,7%, y para el segundo, del 1,95%.

La Diputación desembolsará alrededor de 200.000 euros con la puesta en marcha de la nueva jornada y el incremento salarial. Otra de las medidas que se pondrán en marcha establece que al personal que cause baja por incapacidad temporal se le reconocerá a partir del primer día de baja, un complemento que, sumado a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social, sea equivalente al 100% de sus retribuciones.