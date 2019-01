El TSJCyL ratifica los diez años de cárcel a un hombre por abusos sexuales a dos menores Entrada a la cárcel de Segovia. / Antonio de Torre La Sala Regional confirma también un año de prisión por proporcionar marihuana a las niñas, que tenían 14 y 15 años EL NORTE Valladolid Lunes, 28 enero 2019, 14:22

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de diez años impuesta por la Audiencia Provincial de Segovia a un hombre, cuya identidad responde a las iniciales J. D. C. G., que «mantuvo relaciones sexuales consentidas» con dos menores, según informan fuentes de la Sala Regional. Las adolescentes tenían 14 y 15 años cuando se produjeron los hechos.

A esa condena se le suma otra de un año de prisión por un delito contra la salud pública ya que el encausado había proporcionado marihuana a las dos niñas, recogen el comunicado de la institución judicial.

A J. D. C. G. se le impuso también la pena de cinco años de libertad vigilada que cumplirá al salir de la cárcel, según las mismas fuentes del TSJCyL. Además, la sentencia establece que el condenado deberá participar en un programa de educación sexual y no podrá acercarse a las víctimas ni comunicarse con ellas. Tampoco podrá ejercer cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de ocho años, por cada uno de los delitos.