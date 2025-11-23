El tributo a Luis Martín envuelve la entrega el Premio Agapito Marazuela

El Norte Segovia Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:04 | Actualizado 13:29h. Comenta Compartir

La reciente y dolorora pérdida de Luis Martín, quien fuera abanderado de la tradición musical castellana en sus diferentes facetas como músico en El Nuevo Mester de Juglaría, investigador y divulgador al frente del Festival Folk Segovia, ha estado muy presente en la ceremonia de entrega del último Premio Agapito Marazuela. El homenaje a la personalidad fallecida ha envuelto el acto celebrado en la tarde de este sábado en la sede de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Así, un emotivo minuto silencio ha estremecido a los presentes, que una vez acabado han roto en aplausos en memoria y agradecimiento a la labor que llevó a cabó Martín.

Este galardón, que convoca la Asociación Cultural Ronda Segoviana, cumple su vigesimoctava edición. En esta ocasión, la distinción ha recaído en el Centro de Interpretación del Folklore de la localidad de San Pedro de Gaíllos. El Premio Europeo que lleva el nombre del maestro Agapito Marazuela reconoce así el trabajo que desarrolla desde hace veintitrés años esta institución.

Como alaba el fallo del jurado, esta entidad radicada en la provincia de Segovia se afana en la promoción de las distintas expresiones de la cultura tradicional y lo hace a través de diversos frentes, y actividades en las que se embarca para conservar y mantener y viva la llama de manifestaciones culturales rescatadas y actualizadas.

Esa labor conlleva tesón, investigación y un esfuerzo extraordinario por generar nuevas expecativas. Para ello, el Centro de Interpretación del Folklore de San Pedro de Gaíllos apuesta fiermemente por la divulgación y la formación hasta convertirse en un faro que guía a una comarca como es la del nordeste.