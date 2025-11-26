El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Centro penitenciario de Perogordo, en Segovia. Antonio de Torre

Tres detenidos por lanzar droga y móviles en pelotas de tenis a la cárcel de Segovia

La Policía Nacional sorprendió a dos menores y a una mujer implicados en un intento de introducir hachís, cocaína y objetos prohibidos en la prisión

El Norte

El Norte

Segovia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:41

Tres personas -dos de ellas menores de edad— han sido detenidas en Segovia por Agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial por un presunto delito contra la salud pública, al intentar introducir sustancias estupefacientes en el centro penitenciario de Perogordo.

La dirección del centro penitenciario había alertado a la Policía Nacional de que, desde el exterior de la prisión de Segovia, se estaban lanzando pelotas de tenis que contenían en su interior droga, teléfonos móviles y otros objetos prohibidos. Ante estos hechos, se reforzó la vigilancia en las inmediaciones.

Durante este dispositivo, el pasado 22 de noviembre los agentes sorprendieron a dos menores en la Vía Verde de Segovia en actitud huidiza. El análisis posterior de las cámaras de seguridad confirmó que ambos jóvenes habían arrojado un objeto al interior del recinto penitenciario. Funcionarios del centro localizaron el objeto en uno de los patios, resultando ser una pelota de tenis manipulada que ocultaba 8 gramos de hachís y 2,5 gramos de cocaína.

Los menores habían viajado a Segovia acompañando a una mujer que acudía a un vis a vis con un interno, y fue ésta quien presuntamente los indujo a lanzar la pelota, sin que los jóvenes conocieran su contenido. Tras las diligencias oportunas, los dos menores fueron entregados a sus padres, mientras que la mujer pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 1, en funciones de guardia.

