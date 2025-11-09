Trasladan al hospital a un concejal de Segovia tras sufrir una indisposición en una procesión
César Martín, responsable de Seguridad del Ayuntamiento, es también presidente de la Cofradía de la Oración en el Huerto
Segovia
Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:10
El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Segovia y presidente de la cofradía de la Oración en el Huerto, César Martín, tuvo que ser ... trasladado ayer en ambulancia al Hospital General Universitario de la provincia tras sufrir una indisposición durante la misa que se celebró en la Catedral antes de la procesión extraordinaria de la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo.
Martín, miembro del equipo de gobierno de la ciudad desde junio de 2023, empezó a sentirse mal durante la eucaristía oficiada por el Obispo de Segovia, Jesús Vidal, en la Catedral. Tras recibir las primeras atenciones médicas en la sacristía del templo, finalmente se decidió llamar a los servicios de emergencia 112 de Castilla y León.
Aunque Martín era partidario de marcharse a descansar a su domicilio tras la indisposición, los servicios médicos optaron por su traslado al Hospital General de Segovia para ser sometido a diferentes pruebas. Horas más tarde, fue dado de alta y se marchó a su domicilio.
