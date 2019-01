«Tras diez años de infierno de enfermedad de mi hija no voy a ir a Valladolid» María de Pablos (derecha), en un reciente acto celebrado en Segovia. / Antonio de Torre María de Pablos, presidenta de Aspace en Segovia, expresa su «preocupación» por el traslado al Clínico vallisoletano de niños con trastornos neurológicos CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Domingo, 27 enero 2019, 13:11

«La palabra es preocupada», matiza la presidenta de la Asociación de Parálisis Cerebral (Aspace) en Segovia. María de Pablos, siempre combativa, pide explicaciones y luz a la Administración regional sobre la constitución de una unidad en el Clínico de Valladolid para centralizar y enfocar desde distintas especialidades la atención a niños con trastornos neurológicos.

De Pablos, que se ha enterado de la noticia por la información publicada este viernes por El Norte de Castilla, recuerda que la mayoría de los menores que hay en la asociación y un alto porcentaje de niños que padecen enfermedades raras son tratados en hospitales de Madrid.

La representante de Aspace precisa que no pone en duda ni de «la valía» ni de «la superimplicación» de los ocho especialistas que conforman el servicio del clínico vallisoletano; pero se arma de razones para descartar la derivación de los pacientes de Segovia a este centro, sobre todo de aquellos que ya acumulan ya un historial de años de tratamiento en complejos de la Comunidad vecina, como el Doce de Octubre, el Ramón y Cajal o el Niño Jesús.

Cercanía y ahorro de tiempo

El traslado «aumentaría la peregrinación de segovianos a Valladolid, donde te intentan tratar, y cuando ya ven que no pueden hacer nada, te derivan a Madrid». Para De Pablos, este trasiego es uno de los males de la competencia autonómica en materia sanitaria.

Por otro lado, apela a «la mayor comodidad» del trayecto a la capital de España, donde los afectados ahorran en torno a media hora de viaje. La presidenta de Aspace en Segovia añade a los argumentos para mantener las derivaciones a Madrid «la confianza en los médicos» que conocen cada caso particular después de muchos ingresos y consultas. «Tras diez u once años de infierno por la enfermedad de mi hija, yo no voy a ir a Valladolid a repetir y contarles de nuevo esos años de peregrinaciones», afirma De Pablos, quien defiende la atención y «la confianza» que hasta ahora le han brindado en Madrid: «con solo decir por teléfono que soy María, de Segovia, ya saben quien soy».