El transporte interurbano de El Espinar continuará siendo gratuito hasta junio de 2026

La sesión plenaria correspondiente al mes de diciembre en el Ayuntamiento de El Espinar tenía como punto principal del orden del día la 'Modificación ... del acuerdo regulador del precio público sobre la prestación del servicio municipal de transporte público'. Con los votos a favor de PP, Vox e Izquierda Unida y la abstención de los concejales del Partido Socialista, el pleno aprobó la prórroga de la gratuidad del servicio desde el 1 de enero hasta el día 30 de junio de 2026, tras un intenso debate.

En febrero del año 2023, el anterior equipo de Gobierno llevó a pleno esta iniciativa que pretendía dar un servicio gratuito de transporte interurbano a todos los vecinos empadronados. Alicia Palomo, portavoz del PSOE, argumentó que la distinción entre vecinos empadronados y no empadronados no está contemplada por la ley. Esgrimió que, si se quería dar un servicio gratuito, debía ser para todos los viajeros. De esta manera, desde el año 2023 el servicio de transporte interurbano en la localidad de El Espinar es gratuito, lo que ha provocado un aumento del uso, tal y como informó en el pleno el actual equipo de Gobierno.

El pasado año, el pleno aprobó una prórroga de este servicio. El equipo de Gobierno se comprometió a elaborar un contrato nuevo para el servicio de transportes que se adecuara a las necesidades actuales de la población, un contrato que lleva caducado más de veinte años por la complejidad del asunto. Un año después, el contrato no se ha presentado, pero sí la prórroga de este servicio durante seis meses más. Tanto IU como PSOE recordaron a los miembros del equipo de Gobierno su compromiso adquirido en anteriores plenos y realizaron varias propuestas para ese futuro nuevo contrato.

Por su parte, el equipo de gobierno aseguró que desde que este servicio es gratuito se ha reducido el tráfico en el municipio, los desplazamiento son más seguro y sostenible y se ha dado un apoyo directo a las familias frente al alto coste de la vida. Además, el uso se ha disparado a niveles nunca antes vistos.

En su intervención, el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, aseguró que en mayo o junio de 2026 el contrato estará licitado y adjudicado. Como novedades, este nuevo servicio incluirá una Tarjeta Municipal de transporte, lo que permitirá llevar un control eficaz de usuarios, rutas y horarios. También se pretende incluir mejoras en las frecuencias mediante un circuito circular y la incorporación de nuevas paradas, buscando modernizar y adaptar el servicio a las necesidades actuales de los espinariegos.

Desde la oposición, solicitaron la creación de nuevas paradas en el núcleo de La Estación y frente al consultorio médico de San Rafael, la adaptación de las frecuencias a los autobuses con dirección Madrid y Segovia y con los horarios de los trenes a la capital segoviana. Cabe recordar que la idiosincrasia del municipio, compuesto por cuatro núcleos de población situados a grandes distancias, provoca que la adaptación del servicio a todas estas demandas sea muy compleja.

Sin embargo, el equipo de Gobierno aseguró que se encuentran inmersos en la redacción de la nueva licitación que será efectiva en junio del próximo año, momento hasta el cual el servicio de transporte interurbano en la localidad de El Espinar seguirá siendo gratuito para todos los usuarios.