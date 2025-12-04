El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estación de autobuses de San Rafael. E. R.

El transporte interurbano de El Espinar continuará siendo gratuito hasta junio de 2026

El equipo de gobierno trabaja en la licitación de un nuevo contrato de transportes que creará nuevas paradas y un servicio circular

Eduardo Redondo

Eduardo Redondo

El Espinar

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:36

La sesión plenaria correspondiente al mes de diciembre en el Ayuntamiento de El Espinar tenía como punto principal del orden del día la 'Modificación ... del acuerdo regulador del precio público sobre la prestación del servicio municipal de transporte público'. Con los votos a favor de PP, Vox e Izquierda Unida y la abstención de los concejales del Partido Socialista, el pleno aprobó la prórroga de la gratuidad del servicio desde el 1 de enero hasta el día 30 de junio de 2026, tras un intenso debate.

