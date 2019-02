Un traje 'made in Cuéllar' para combatir la atrofia muscular en los viajes espaciales Los participantes en la First Lego League posan con las medallas y el trofeo. / M. Rico Alumnos de los institutos de Secundaria logran el premio al 'comportamiento del robot' en la First Lego League EL NORTE Segovia Martes, 19 febrero 2019, 12:31

El equipo cuellarano 'D3SCON3CT3D EX', formado por jóvenes estudiantes de los institutos Marqués de Lozoya y Duque de Alburquerque de Cuéllar, se ha alzado este año con el premio al comportamiento del robot en la fase eliminatoria de la First Lego League, la competición que cada año plantea un desafío científico que se puede adaptar al mundo real y en el que también debe estar muy presente la robótica. El galardón es un reconocimiento que anima a los participantes a continuar trabajando en el diseño de una nueva solución científica para los retos que se planteen en próximas ediciones del certamen, aunque tuvo un sabor agridulce, ya que un principio a los estudiantes cuellaranos esperaban haber recibido un reconocimiento mayor para así poder clasificarse para la fase nacional. En esta ocasión, la First Lego League propuso el desafío 'Into Orbit', en el que se animaba a los jóvenes a convertirse en científicos e ingenieros y pensar como tal, identificando un problema físico o social con el que se enfrente el ser humano durante una exploración espacial de larga duración dentro del sistema solar, y proponer una solución. Para ello, cada equipo debería realizar un proyecto científico para resolver un problema real y construir y programar un robot autónomo para resolver distintas misiones luego con él. Con esas premisas, los siete alumnos que forman parte del equipo de la localidad centraron su proyecto en la atrofia muscular, el efecto más significativo que sufren los astronautas durante una estancia prolongada en el espacio. Con el problema localizado, buscaron la solución y diseñaron un traje específico que contaba con unas cintas para colocar en los músculos que se quisieran ejercitar, para así disminuir la atrofia.

Aldara Arranz, una de las jóvenes del grupo, explicó que el traje se diseñaría a la medida de cada astronauta y adaptado a la fuerza de cada uno, con especificaciones para que sea el propio portador el encargado de su regulación en el momento deseado. Aldara participó en el certamen junto a Coral, Ángela, Juan, Samuel, Pablo e Inés, ayudados por sus entrenadores Oscar, Daniel, David, Iker y Unai, todos ellos antiguos participantes en el concurso, pero que ya superan la edad para formar parte del grupo competidor. Ligados al proyecto, aportan su experiencia.

Iniciativa

First Lego League es un programa para jóvenes de entre 10 y 16 años que permite descubrir la diversión por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) mientras resuelven problemas reales a través de un aprendizaje significativo y lúdico. El programa inspira a los jóvenes a crear ideas, resolver problemas y superar obstáculos, a la vez que les permite ganar confianza en el uso apropiado de la tecnología y aprender procesos de diseño propios de la ingeniería. Los participantes colaboran, cooperan y desarrollan habilidades de trabajo en equipo, imprescindibles en un mundo laboral dinámico y en constante cambio.

Así, los jóvenes elaboran la estrategia, diseñan, construyen, programan y prueban un robot autónomo, utilizando la tecnología Lego Mindstorms, plantean y presentan soluciones innovadoras a los mismos retos que los científicos de hoy, aplican conceptos matemáticos y científicos a problemas de la vida real, desarrollan las habilidades y competencias del siglo XXI como el pensamiento crítico, la gestión del tiempo, el trabajo en equipo y la comunicación, se involucran en su comunidad, participan y se divierten en los torneos.