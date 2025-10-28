Torrecaballeros concede ayudas para para material escolar a 128 estudiantes El abono de los 75 euros por ayuda se ha realizado estos días a quienes se registraron en tiempo y forma

El Ayuntamiento de Torrecaballeros ha resuelto la convocatoria de ayudas para material escolar dirigidas a niñas y niños empadronados en el municipio y que estén cursando Infantil, Primaria o Secundaria. El abono de los 75 euros por ayuda se ha realizado estos días al total de 128 estudiantes cuyas solicitudes se registraron en tiempo y forma.

Esta convocatoria puesta en marcha por el Ayuntamiento de Torrecaballeros por quinto año consecutivo tiene como objetivo «ofrecer una pequeña ayuda a las familias de nuestra localidad al inicio del curso escolar para hacer frente a los gastos propios de la vuelta a las aulas», según explica el Alcalde, Rubén García de Andrés.

La partida presupuestaria destinada a esta convocatoria asciende a 15.000 euros y ha permito hace frente a todas las solicitudes con la cuantía máxima para cada una de ellas.

Según García de Andrés, el equipo de gobierno es «consciente» del esfuerzo que supone para muchas familias afrontar los gastos que ocasiona el inicio del curso escolar. «Tras la gran acogida de estas ayudas desde que las pusimos en marcha en 2021, volvimos a incluir en el presupuesto de 2025 una partida presupuestaria para convocarlas de nuevo. Y es voluntad de este equipo de gobierno incluir de nuevo una partida presupuestaria para estas ayudas en el presupuesto municipal para el ejercicio 2026 en el que ya estamos trabajando», señala.

