El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acceso al colegio de Torrecaballeros. Antonio de Torre

Torrecaballeros concede ayudas para para material escolar a 128 estudiantes

El abono de los 75 euros por ayuda se ha realizado estos días a quienes se registraron en tiempo y forma

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 28 de octubre 2025, 10:33

Comenta

El Ayuntamiento de Torrecaballeros ha resuelto la convocatoria de ayudas para material escolar dirigidas a niñas y niños empadronados en el municipio y que estén cursando Infantil, Primaria o Secundaria. El abono de los 75 euros por ayuda se ha realizado estos días al total de 128 estudiantes cuyas solicitudes se registraron en tiempo y forma.

Esta convocatoria puesta en marcha por el Ayuntamiento de Torrecaballeros por quinto año consecutivo tiene como objetivo «ofrecer una pequeña ayuda a las familias de nuestra localidad al inicio del curso escolar para hacer frente a los gastos propios de la vuelta a las aulas», según explica el Alcalde, Rubén García de Andrés.

La partida presupuestaria destinada a esta convocatoria asciende a 15.000 euros y ha permito hace frente a todas las solicitudes con la cuantía máxima para cada una de ellas.

Según García de Andrés, el equipo de gobierno es «consciente» del esfuerzo que supone para muchas familias afrontar los gastos que ocasiona el inicio del curso escolar. «Tras la gran acogida de estas ayudas desde que las pusimos en marcha en 2021, volvimos a incluir en el presupuesto de 2025 una partida presupuestaria para convocarlas de nuevo. Y es voluntad de este equipo de gobierno incluir de nuevo una partida presupuestaria para estas ayudas en el presupuesto municipal para el ejercicio 2026 en el que ya estamos trabajando», señala.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  3. 3

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  4. 4 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  5. 5

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  6. 6 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  7. 7 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  8. 8

    Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada
  9. 9 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  10. 10 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Torrecaballeros concede ayudas para para material escolar a 128 estudiantes

Torrecaballeros concede ayudas para para material escolar a 128 estudiantes