La terapia hecha libro con la historia de una luchadora

Cruz Collado luchó contra la enfermedad hasta el último momento como se recoge en su segundo libro titulado 'El alma que habito'. La presentación que de esta obra estaba prevista para el mes de octubre tuvo que suspenderse porque su salud empeoró los días previos y tristemente falleció el mismo día que estaba anunciado su puesta de largo. Su familia ha querido que este libro salga a la luz para recordarla y rendirle homenaje, aunque ya no esté entre nosotros.

Esta publicación puede encuadrarse dentro de la materia de autoayuda, desarrollo personal y superación. 'El alma que habito' fue escrito conjuntamente con su terapeuta, el doctor José Martín del Pliego, un psicólogo afincado en Segovia desde hace años. A la coautora, que durante la elaboración del libro estaba en plena batalla contra el cáncer, se le puede definir como una auténtica luchadora que sirve de ejemplo para los familiares y amigos que le acompañaron en este recorrido.

El año pasado publicó 'Un verano diferente', una obra emotiva en el que realizaba un intenso relato sobre su lucha personal contra el cáncer. Este primer libro surgió como un alegato por la vida, algo que quería que sirviera como ayuda para todas las personas que están pasando por una situación similar a la suya. Una obra personal pero que también quería dirigirse a aquellas personas que, como ella, afrontan la vida desde otras perspectiva tras haber sido diagnosticadas de cáncer. Por lo tanto, se puede presentar como una especie de manual para plantar cara a una situación tan adversa como la que le ha tocado vivir en primera persona.

El alma que habito nació a partir de una propuesta de su terapeuta José Martín del Pliego, que le propuso elaborar un proyecto de trabajo conjunto. A lo largo de las 230 páginas de las que se compone el mismo, se va mostrando la labor que desarrolló este profesional con la paciente con el objetivo de ofrecer una visión panorámica. Se profundiza en una consulta de terapia con la utilización de diferentes técnicas y herramientas para potenciar el trabajo desde el plano emocional.

José Martín del Pliego destaca que «la idea de este libro surge porque Cruz, que era paciente mía, después de haber escrito 'Un verano diferente', nos planteamos plasmar las vivencias que había tenido como paciente en mi consulta y las cosas que yo había visto como psicólogo». Indica que en esta publicación hay «una parte más espiritual que tiene que ver con lo que fue sintiendo en terapia y sobre todo a partir del diagnóstico de la enfermedad y de aquellas cuestiones que yo, desde un punto de vista más científico, traté con ella, acompañándola». Cruz Collado luchó al final contra la enfermedad y el doctor recuerda que este proceso «lo afrontó con mucha calma porque ella era energía pura, aunque en todo momento era consciente de su situación».

José Martín del Pliego ha manifestado en alguna ocasión que haber conocido a Cruz Collado le ha cambiado la vida, ratificándose en esta afirmación porque considera que «era una persona especialmente sensible, yo soy psicólogo y no tengo la capacidad sensitiva que tiene ella». Continuando en esta línea, destaca que «cuando digo que me ha cambiado la vida es porque tiene que ver con la conexión que generamos Cruz y yo, ya que era algo diferente, no se trataba simplemente de acompañar a una persona en este proceso tan difícil, sino que hay que tener en cuenta que aparecieron muchas cosas que estaban más allá de lo terrenal».

A lo largo de la publicación se muestra el trabajo desarrollado por José Martín del Pliego, que recuerda que «su forma de trabajar es distinta porque no soy psicólogo conversacional, sino que me centro en el trauma en el cuerpo, utilizando técnicas que lo que hacen es traer sintomatologías, emociones y sensaciones de las que vas tirando». Continuando con el desarrollo de las consultas que se recogen en este trabajo, José Martín del Pliego insiste en el objetivo citado con anterioridad ya que no trata de «tener una conversación en la que se intenta aliviar el dolor por la enfermedad que estaba sufriendo, más que hablar o decirla nada, la idea es que ella sintiera el acompañamiento en su propio sistema nervioso, aunque pueda parecer un poco complicado de explicar». «En definitiva, esto es lo que tiene que ver con nuestra propia naturaleza humana», precisa.

Del Pliego considera que en la psicología cada profesional sigue diferentes procedimientos, aunque en su caso particular intenta aglutinar todos los conocimientos que ha ido sumando durante las más de dos décadas que lleva trabajando en este campo. Durante todo este tiempo ha intentado aunar todo aquello que ha aprendido a partir de la formación académica, sin olvidar lo que ha adquirido a partir de la práctica diaria profesional con el paso de los años. Esta forma de ver la realidad a la que se enfrenta cada día con sus pacientes, le permite combinar las diversas técnicas con las que ha estado en contacto durante todo este tiempo.

