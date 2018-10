Las temperaturas mínimas se desploman 12,6 grados en Segovia Varias personas bajan por la calle Cervantes protegidas con paraguas. / Antonio Tanarro Los restos de Leslie trajeron frío, aunque para hoy se espera una mejoría EL NORTE Segovia Lunes, 15 octubre 2018, 11:08

Los efectos de Leslie, el huracán que disminuyó hasta tormenta, no han sido tan graves como se temía en la provincia de Segovia. Por destacar, la Policía Local y los bomberos tuvieron solo un aviso por la mañana por la balsa de agua que había producido la lluvia en la calle Velarde, al haberse cegado una alcantarilla por la acumulación de las hojas caídas de los árboles. Pero la incidencia se resolvió en cuanto los empleados de FCC limpiaron el imbornal. Y algo parecido ocurrió en otra balsa de agua en Vía Roma, en el puente del Eresma. Con la lluvia han vuelto los paraguas e impermeables, y con el frío las prendas de abrigo.

El paso de la tormenta se percibió, sobre todo, no solo con la vista de los paraguas en las calles, también con un descenso del número de turistas en las calles y una caída considerable de las temperaturas, de 12,6 grados, pero el viento no ha sido tan fuerte: la racha máxima en la capital fue de 69 kilómetros por hora a las 5:50 de la madrugada del domingo, y y la velocidad máxima sostenida no superó los 41 kilómetros por hora también de madrugada.

El viento sí sopló fuerte en la comarca nordeste, en la estación de montaña de La Pinilla, en término de Cerezo de Arriba, se registró también de madrugada la racha más fuerte de las captadas en toda España, y por detrás se situó la que marcó el anemómetro en el municipio zamorano de Fuentesauco, 96 kilómetros por hora a las 3:30. Fue más notoria la precipitación, racheada a ratos. La lluvia descargó también en La Pinilla, 18,8 litros por metro cuadrado hasta las cinco de la tarde, y en San Rafael, 23,3 litros también hasta esa hora; pero lo llamativo fue el descenso de las temperaturas: en Segovia capital la máxima se registró nada más comenzar el día, 20 grados a las 0:00 horas, para bajar hasta las cinco de la tarde, cuando el Observatorio de la Agencia estatal de Meterorología (Aemet) registró la mínima de 7,4 grados.

Menos temperatura tuvieron en San Rafael y El espinar, 5,5 grados, y en La Pinilla, 2,2 grados de mínima. En Cuéllar el día fue algo más templado, con 20,1 grados de máxima a las 3:40 horas y una mínima de 9,3 a las 11:50, mientras que la lluvia acumulada hasta media tarde fue de 3,4 litros y la racha máxima de viento no pasó de 43 kilómetros por hora.

Previsión

La previsión para este lunes en Segovia capital marca una tendencia a la mejoría, con sol y nubes, probabilidad de lluvias (entre el 60% y el 70% antes de las seis de la tarde) y temperaturas de 6 a 17 grados. La Aemet prevé un ligero ascenso de las temperaturas mínimas y máximas cada día en la ciudad y su entorno al menos hasta el jueves. También en toda la provincia, aunque en El Espinar se prevé este lunes una mínima de 3 grados; en el Real Sitio de San Ildefonso, de 4, igual que en Riaza, y algo menos en Cuéllar, con una mínima prevista de solo un grado y una máxima de 17.

En Castilla y León Leslie no causó demasiados problemas, aunque se registraron 33 avisos por caídas de árboles y postes. En Guarrate (Zamora) el derrumbe de un tendido eléctrico dejó sin luz a 390 clientes, y en Golmayo (Soria) una grúa se desplomó sobre un edificio de cuatro plantas en construcción.