El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La estructura del nuevo teatro emerge poco a poco desde los cimientos. Antonio de Torre

Segovia

El teatro Cervantes coge forma pero su finalización se atrasa hasta 2027

En septiembre y tras la restauración de la muralla, se habían ejecutado 3,6 millones de euros, poco más del 36% del presupuesto

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

Las obras de rehabilitación del teatro Cervantes encaran todavía su fase más pesada, con la previsión oficial de que no estarán terminadas hasta 2027. Un ... horizonte que se aleja, al menos dos años, de la primera fecha anunciada por el Ministerio de Transportes –hoy de Vivienda y Agenda Urbana–, que situaba el final de los trabajos «a finales de 2025» cuando se visitó el recinto en agosto de 2022 y se hablaba de un plazo de ejecución de 42 meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  4. 4

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  5. 5

    La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo
  6. 6 Renfe reducirá desde este domingo los tiempos de viaje entre Madrid, Segovia y Valladolid
  7. 7

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  8. 8

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»
  9. 9

    Vox condiciona apoyar el Presupuesto a que Mañueco asuma en público recortes a sindicatos e inmigración
  10. 10

    La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El teatro Cervantes coge forma pero su finalización se atrasa hasta 2027

El teatro Cervantes coge forma pero su finalización se atrasa hasta 2027