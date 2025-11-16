El teatro Cervantes coge forma pero su finalización se atrasa hasta 2027

Las obras de rehabilitación del teatro Cervantes encaran todavía su fase más pesada, con la previsión oficial de que no estarán terminadas hasta 2027. Un ... horizonte que se aleja, al menos dos años, de la primera fecha anunciada por el Ministerio de Transportes –hoy de Vivienda y Agenda Urbana–, que situaba el final de los trabajos «a finales de 2025» cuando se visitó el recinto en agosto de 2022 y se hablaba de un plazo de ejecución de 42 meses.

En la actualidad, la actuación se encuentra en una fase intermedia. Aunque todavía quedan actuaciones complejas, el Ministerio sostiene que la parte más delicada de la obra, correspondiente al quebranto de la roca, ya ha finalizado. Un quebradero de cabeza que empezó a finales de 2022, cuando las obras tuvieron que ser suspendidas por la aparición de roca a una cota más alta de lo previsto y por el riesgo de vibraciones sobre la muralla y los inmuebles adosados durante el picado del terreno. La paralización obligó a rediseñar el sistema de excavación y a introducir un método más delicado, basado en perforaciones y quebrantadores hidráulicos, que fragmentan la roca sin transmitir tanto impacto al entorno. Solo cuando esta solución quedó validada técnicamente se permitió reanudar los trabajos.

La autorización provisional llegó en julio de 2023, cuando el Ministerio reconoció que mantener la obra parada supondría un grave perjuicio para el interés general y permitió que continuara mientras se redactaba la modificación del proyecto. Pocas semanas después, en agosto de 2023, la Subdelegación del Gobierno confirmaba la reanudación efectiva de la obra, financiada íntegramente con fondos estatales por un importe cercano a los 10 millones de euros.

El retraso acumulado desde entonces ha ido alejando la fecha de reapertura. Si en 2022 se hablaba todavía de finales de 2025, hace menos de un año el Ministerio ya rebajaba las expectativas y apuntaba a un plazo adicional de unos 24 meses, que llevaba la conclusión del teatro a los últimos meses de 2026. De hecho, en la propia documentación de los Presupuestos Generales del Estado se proyectaba una última partida de 1,5 millones de euros para el próximo año con la que finalizar las obras.

La información facilitada por el Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez asegura que, hasta el pasado septiembre, se había certificado algo más de una tercera parte del presupuesto (un 36,30%). Es decir, 3,6 millones de los 9,9 millones previstos. No obstante, se espera que ese porcentaje avance a mucha más velocidad en los próximos meses. Ya se ha eliminado el apuntalamiento del torre, se han ejecutado los dos forjados y se ha finalizado la restauración de la muralla, este último uno de los aspectos más delicados del proyecto y uno de los motivos que más ha ralentizado el ritmo de la intervención.

¿Cómo será el nuevo Cervantes?

Con todo ello, el Mivau reconoce que la ejecución de la obra sigue siendo «compleja» debido a la «difícil» ubicación del teatro Cervantes, entre la muralla de la ciudad, la Casa de los Picos y el Obispado de Segovia. De hecho, señalan la existencia de «condicionantes» que requieren de la apertura de tajos para poder simultanear los trabajos y así mejorar el ritmo de ejecución. La previsión del Ministerio es que el Cervantes sea una realidad durante el segundo trimestre de 2027. Es decir, en aproximadamente un año y medio.

E futuro teatro Cervantes tendrá 680 butacas y un aforo total de 866 personas. Cerrado y sin uso desde 2007, momento en el que se paralizó el primer intento de rehabilitación de un teatro que abrió sus puertas por primera vez el 12 de septiembre de 1923 y cerró al público en 1984. Se sitúa dentro del solar de manera un tanto peculiar. Ocupa el antiguo patio de la Casa de los Picos, edificio que se apoya en la antigua muralla, que configura su fachada, y que a su vez cede su planta baja para proporcionar el acceso al interior del teatro. De este modo, la muralla conforma el cerramiento del teatro por su lado meridional.

Según indicó el Ayuntamiento, la intención que guía el proyecto de rehabilitación en marcha es la de enfatizar los espacios, la arquitectura y el espíritu más característicos y relevantes de este teatro, proponiendo una solución «moderna, adaptada a las exigencias funcionales, técnicas y formales actuales, en una armónica convivencia entre lo existente y propuesto».

El teatro Cervantes pertenece a la tipología del teatro clásico a la italiana, originario del siglo XVIII, especialmente en lo que se refiere a la composición de los espacios. Por ello, se mantendrá esa misma secuencia y la misma volumetría del antiguo teatro, si bien en algunos casos con algunas adaptaciones a las exigencias actuales. La intención es, por un lado, la conservación de los elementos tipológicos más relevantes del antiguo teatro. Por otro, el diseño de una arquitectura fiel al presente, que proporcione soluciones adecuadas a la problemática funcional, formal, técnica y de normativa de las necesidades actuales. En definitiva, un edificio que equilibre integración e innovación.