Los taxistas piden poder recoger en VAP: «No se puede trabajar con esta tensión»

La Asociación Profesional Radio Taxi de Segovia ha dado un paso al frente para exigir al Ayuntamiento de la ciudad que reconozca al sector como servicio público ... y permita la recogida «puerta a puerta» en la futura modificación del reglamento, autorizando las paradas para recogidas y bajadas en las VAP (Vías de Atención Preferente). El sector critica que, en las últimas semanas, la Policía Local ha intensificado los avisos a los conductores cuando se detienen unos segundos para recoger a clientes en calles como Ezequiel González o Gobernador Fernández Jiménez.

«Estamos preocupados. Nos está regañando la Policía Local porque paramos en las vías VAP», resume Jesús Trujillo, presidente de la asociación. «Llevamos dos años negociando con el Ayuntamiento para que se nos considere servicio público y nos permitan parar, pero son negociaciones infructuosas y sin ningún resultado», lamenta. Según explica, a varios compañeros les han advertido de que «no pueden parar en la VAP, que tiene que esperar en un vado», una opción que muchas veces no existe en el entorno inmediato del cliente. «Con esos nervios no se puede seguir trabajando», recalca.

Trujillo afirma que la junta directiva de la asociación se ha visto «obligada» a plantear el problema directamente al concejal responsable, José Luis Horcajo. «Solo se nos considera servicio esencial cuando les interesa: en pandemia o con nevadas. Los autobuses tienen paradas autorizadas, pero los taxis no», critica. El presidente insiste en que «en ningún sitio de España pasa esto» y pide «un marco claro» que permita detenerse en condiciones de seguridad para atender a personas mayores o con movilidad reducida.

Trujillo precisa que las multas son escasas y que el trato de los agentes «es bueno», pero sitúa el origen del problema en la normativa: «No es competencia de la Policía Local. Es del Ayuntamiento cambiar las normas. La policía advierte más que sanciona, pero sienta muy mal. Te has hipotecado por una licencia para que luego ese servicio lo tengas que hacer nervioso o de mala manera». añade.

Tampoco ve operativa la solución ofrecida para casos de clientes vulnerables: «Nos dicen que llamemos a la Policía Local si la persona es mayor o con movilidad reducida para que nos autoricen a parar en las VAP, pero no sabemos si son ese tipo de personas hasta que llegamos. ¿Y mientras contestan, qué hacemos?», asevera.

La Policía Local ha propuesto que los taxistas llamen por teléfono para pedir autorización cuando el cliente tenga problemas de movilidad

Ante la falta de avances, la asociación ha empezado a recomendar a los usuarios de Radio Taxi que, cuando sea posible, esperen en calles sin VAP cercanas a su domicilio o destino. Aun así, considera que la medida es «parcial e injusta», porque desplaza el problema al usuario. «Obligamos a mucha gente de la avenida del Acueducto a subir hasta el antiguo quiosco del Manolín. Estamos hartos», sentencia.

Por último, el presidente de los taxistas insiste en que «no se puede trabajar con esta tensión» y lamenta que «se demoniza» al sector, por lo que reclama una solución inmediata que pasa por el reconocimiento explícito como servicio público que habilite la detención para recoger y dejar a los viajeros en condiciones de seguridad.

«Todo se puede mejorar»

Por su parte, el concejal de Servicios, José Luis Horcajo, afirma que el gobierno municipal trabaja ya en una nueva modificación del reglamento del taxi. «Nos reunimos con los taxistas y con la asociación hostelera Festur, que también está muy preocupada por el servicio. Hemos estado estableciendo puntos de negociación para poder modificar el reglamento, que ya hicimos una primera modificación para sacar cinco licencias más entre este año y el que viene. Tres de ellas vamos a intentar sacarlas antes de final de año», avanza. El objetivo, añade, es «modernizar el servicio» y «dar un mejor servicio a los ciudadanos de Segovia».

Horcajo admite que la actual normativa «viene de hace mucho tiempo» y que conviene adaptarla «a los tiempos que corren». Sobre la reivindicación de ser considerados servicio público, concede que «en muchos casos» el taxi lo es y se muestra dispuesto a «ajustar pequeñas cosas» para reflejarlo en el reglamento. También reconoce que la satisfacción del Ayuntamiento con el funcionamiento del servicio de taxis en Segovia «no es plena»: «Todo se puede mejorar. Una de las prioridades que teníamos al llegar al gobierno era solventar los retrasos que lamentan los ciudadanos. Estamos trabajando para poder intentar mejorar».

Los cambios en estudio para aliviar la presión sobre el taxi, concluye el edil, no están enfocados en cubrir la cada vez mayor demanda turística y sí en satisfacer las necesidades de los segovianos.