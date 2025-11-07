El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un taxi circula por una Vía de Atención Preferente (VAP) de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

Los taxistas piden poder recoger en VAP: «No se puede trabajar con esta tensión»

El sector, tras dos años de negociaciones, reclama al Ayuntamiento ser considerado un servicio público

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:25

La Asociación Profesional Radio Taxi de Segovia ha dado un paso al frente para exigir al Ayuntamiento de la ciudad que reconozca al sector como servicio público ... y permita la recogida «puerta a puerta» en la futura modificación del reglamento, autorizando las paradas para recogidas y bajadas en las VAP (Vías de Atención Preferente). El sector critica que, en las últimas semanas, la Policía Local ha intensificado los avisos a los conductores cuando se detienen unos segundos para recoger a clientes en calles como Ezequiel González o Gobernador Fernández Jiménez.

