Así sustituye la Segoviana a sus entrenadores

La Gimnástica Segoviana ha comenzado, muy a su pesar, la búsqueda de su quinto entrenador en la ultima década tras anunciar Ramsés Gil el lunes su decisión de no continuar al frente del banquillo. La cronología de los últimos años, con la misma directiva, encabezada por Agustín Cuenca como presidente, deja varias notas comunes. Primero, la paciencia, pues salvo la excepción de Luis Bertó, todos los técnicos estuvieron más de un año. Segundo, mirar hacia lo que hay en casa para encontrar un sucesor antes de recurrir a gente de fuera, con la excepción, exitosa, de Abraham García, reclutado precisamente por Ramsés cuando 'solo' era director deportivo.

La decisión de Ramsés replica la de los últimos técnicos que vivieron un descenso: siempre hicieron las maletas de cara a la siguiente temporada. Ocurrió en 2012 con Paco Maroto, que dejó el equipo tras perder la categoría en su segunda incursión en la Segunda B. El técnico segoviano había logrado el ascenso el curso anterior en un 'play off' en el que dio la sorpresa ante el Logroñés remontando el 0-1 de La Albuera con un 0-3 en La Rioja. Le relevó en junio de 2012 Santi Sedano, que entonces tenía 42 años, conocía el club como jugador –en la temporada 1994-95– y fue segundo de Maroto en la campaña 2009-10 antes de marcharse como técnico principal al Cristo Atlético. Decidió no continuar en Palencia y aceptó la oferta del entonces presidente, Fernando Correa, con el objetivo de recuperar la categoría. Pasó tres temporadas, con una eliminación en primera ronda ante el Atlético Granadilla y un 'play off', el de 2015, en el que entró a última hora gracias a un gol de Ricardo de Andrés, hoy candidato al banquillo. Llegó a la final ante el Algeciras, donde rozó el ascenso. Ese fue su último partido.

Agustín Cuenca llegó a la presidencia en mayo de 2015. Su primer entrenador fue Luis Bertó, un técnico valenciano que venía de ascender al juvenil de la Segoviana a la Liga Nacional. Con anterioridad había dirigido al CD La Granja, Unami o Quintanar. Hizo una buena temporada regular –segundo, a siete puntos del Zamora–, pero cayó en la primera ronda del 'play off' ante el Jerez de los Caballeros. Tras el fiasco, su contrato no se extendió.

Ahí fue cuando Ramsés encontró a Abraham García, un técnico madrileño con experiencia en el Real Madrid C y en el Atlético de Madrid B que venía de entrena dos temporadas en Asia. Del Kitchee SC, el principal equipo de Hong Kong, a La Albuera para una temporada dominante, con Fernán Ferreiroa como jugador diferencial, en la que ganó el Grupo VIII para lograr el ascenso en la eliminatoria de campeones ante el Atlético Malagueño, entonces uno de los mejores filiales. Siguió en categoría superior, un periplo siempre en descenso, sin descolgarse. Tuvo la salvación a tiro en la penúltima jornada ante el Valladolid Promesas, una derrota a la que seguiría la del Adarve. Allí, en el barrio de El Pilar, se despidió.

Tras su marcha, el club eligió a su segundo en la última temporada, Manu González, cuyo periplo se prolongó tres temporadas y media. En la primera, la última con el formato clásico de 'play off' de ascenso a Segunda B, cayó ante el Villarrobledo en semis. En el segundo año, el Zamora se llevó en Palencia la final por el ascenso en un formato con los cuatro primeros del grupo tras la interrupción por la pandemia. Ahí se marchó Ramsés, su segundo. El madrileño ascendería el curso siguiente, en el que subían tres de un grupo que ganó con una racha de 16 victorias seguidas. Su etapa acabaría en marzo de 2022, el regreso de Ramsés.

El «otro fútbol» de la Gimnástica: un solo técnico destituido en los últimos 18 años Ramsés Gil elogió en su despedida a la directiva de la Segoviana por demostrar «que otro fútbol es posible» en referencia a la visión a largo plazo frente a la facilidad de otros clubes por cortar cabezas en el banquillo cuando las cosas van mal. Lo ilustra una cronología de una sola destitución en los últimos 18 años, la de Manu González en marzo de 2022, una decisión con la que la directiva evitó el escenario traumático de volver a Tercera tras la reconfiguración del fútbol español que la convertía en la quinta categoría. El presidente, Agustín Cuenca, la tomó con el equipo, que había llegado a ser segundo de Segunda RFEF, en antepenúltima posición a nueve jornadas del final. Le sucedió Ramsés, que ganó cinco partidos, perdió cuatro y salvó la permanencia en el 'play out'. Aquello fue una excepción en un club que no destituía a un entrenador desde Carlos Hugo García en febrero de 2007 tras un empate ante el Numancia B. El resto de salidas fueron por vencimiento de contrato. Cuenca mantuvo la confianza en Abraham García en la 2017-18 pese a que no ganó su primer partido hasta octubre y se pasó todo el curso en puestos de descenso, pero compitió la salvación hasta la última jornada. Con todo, no tuvo una racha tan mala como la de Ramsés este curso: siete derrotas en los ocho primeros encuentros de 2025, un año sin victorias en diez partidos en La Albuera. El equipo que acabó el año décimo con 25 puntos acabó perdiendo la categoría en la penúltima jornada.

