El tijeretazo en servicios que ha indignado a los usuarios de la piscina climatizada de Segovia Piscina climatizada José Carlos Casado. / De Torre El Instituto Municipal de Deportes mediará entre sus reclamaciones y las intenciones de la empresa y obligará a cumplir el pliego de condiciones QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 8 junio 2019, 14:23

El anuncio de las novedades previstas para el próximo curso en las piscina climatizada José Carlos Casado ha generado inquietud entre los usuarios de la instalación. Forus, la empresa que desde el pasado enero es la concesionaria de la infraestructura, ha empezado a planificar el nuevo curso con cambios que pretende introducir a partir de septiembre y que no son del agrado de los usuarios, que incluso han comenzado a recoger firmas para evitar que se lleven a cabo. Mientras, el Instituto Municipal de Deportes ya ha mantenido conversaciones con los trabajadores y los responsables de la empresa, y a falta de un encuentro el lunes con los usuarios, anuncia su intención de mediar y acercar posturas entre ambas partes, aunque siempre bajo las condiciones que establece el pliego por el que se rige la gestión de la piscina.

Los usuarios de la instalación alertan de que a partir del próximo curso se suprimirán «la mayoría de los cursillos, las actividades de sala y se cambiará el sistema de niveles por un sistema de categorías de edad». En un comunicado, señalan que esta «drástica reducción de servicios» –que podría ir acompañada de una reducción de puestos de trabajo– puede beneficiar a la otra piscina cubierta que la empresa tiene en Segovia, en el complejo deportivo Carlos Melero del barrio de La Albuera.

Las quejas son comprendidas por la concejala de Deportes en funciones del Ayuntamiento de Segovia, Marian Rueda, quien apuesta por consensuar con la empresa las demandas de los usuarios. «Hay que pensar que tiene que haber una sostenibilidad económica», explica la edil, que detalla que se trata de una instalación «compleja» por sus altos costes de mantenimiento. «Lo que quieren es optimizar, pero el IMD trasladará que lo que funciona no hay que tocarlo», declara. Entre los aspectos que apuesta por mantener se encuentran los cursos con una alta demanda y el sistema por niveles y no por edad. «Vamos a intentar que todo esto se mantenga para que todos estén satisfechos tanto con la oferta como con la demanda», añade. No obstante, indica que existe un pliego de condiciones que entró en vigor el pasado enero que la empresa debe cumplir y el IMD supervisará, aunque entiende que los cursos con tres o cuatro usuarios no son viables.

Rueda, que reconoce que en su momento se llegaron a plantear una gestión municipal de la piscina que se aparca por el momento debido a que supondría «una ampliación de personal muy grande», también sostiene que desde que Forus se hizo cargo de la gestión de la instalación se aprecian mejoras en su mantenimiento. «Es una piscina con antigüedad que no es fácil de mantener. Se está haciendo un esfuerzo por parte del Ayuntamiento y por parte de la propia empresa», afirma la concejala en respuesta a las quejas de los usuarios sobre el deterioro de las instalaciones.