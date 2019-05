La suma de votantes y de votos no cuadra en la capital segoviana

Rechazada la reclamación de Ciudadanos en Torrecaballeros

La junta electoral de zona ha desestimado la reclamación interpuesta por Ciudadanos (Cs), que en Torrecaballeros se quejó de que a la hora del recuento oficial «las actas estaban vacías». En este sentido, para subsanarlo, se utilizó la certificación oficial de la Subdelegación del Gobierno en Segovia como documento acreditativo de los resultados en este municipio del alfoz de Segovia. El secretario de Acción Institucional de Ciudadanos en Segovia, Alfonso Martín, cuestionaba la legalidad de ese acta; sin embargo, la decisión de la junta electoral de zona de este viernes, adoptada por mayoría y no por unanimidad, determina que el proceso se hizo según la ley vigente sobre el régimen electoral. Las siglas naranjas no van a recurrir esta resolución, ha confirmado el secretario de Acción Institucional, quien lideraba la candidatura de Cs al Ayuntamiento de Torrecaballeros. Las urnas decidieron que la formación no tuviera representación en el próximo cuatrienio en una corporación que estará presidida por el que ha sido alcalde en los últimos cuatro años, el socialista Rubén García Andrés.