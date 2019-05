Suerte a contagotas: Otro pellizo de 35.000 euros del cupón de la ONCE para Segovia Julián Iglesias, junto al quiosco. / El Norte El agente Julian Iglesias vendió el cupón ganador EL NORTE Segovia Viernes, 10 mayo 2019, 18:25

Suerte a cuentagoras para Segovia. La fortuna vuelve a sonreírle con un premio de 35.000 euros del cupón de la ONCE. El agente Julian Iglesias Gómez, que lleva seis años como trabajador de la ONCE y desarrolla la venta de los productos en horario de tarde en la Plaza Mayor, y en horario de mañana en el barrio de San Lorenzo, vendió el lunes un cupón diario premiado. El pasado 12 de abril, el agente Ricardo Guijarro Anaya, que lleva cuatro años trabajando en la ONCE y desarrolla la venta de los productos en el quiosco ubicado en calle Jorge Manrique, colindante a los establecimientos de Mercadona de Nueva Segovia, también despachó un cupón diario premiado con 35.000 euros.

La Organización nacional de Ciegos de España (ONCE) 'desparramó' el pasado diciembre una cascada de premios en Segovia. El sorteo del 1 de diciembre, correspondiente al cupón de fin de semana, dejó un 'sueldazo' de 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante veinte años.

En esa ocasión, el vendedor César Rodrigo de Frutos fue quien trajo la suerte. Ademásde vender el billete agraciado con el 'sueldazo,' también repartió 23 cupones más, premiados con 20.000 euros cada uno. En total, este lotero de la ONCE repartió 1.960.000 euros.